San Francesco e la pace: un dono da accogliere, una fraternità da vivere

In un tempo segnato da guerre, tensioni internazionali e difficili percorsi di riconciliazione, la parola pace è tornata al centro del dibattito pubblico. La invocano i popoli, la cercano le diplomazie, la chiedono le comunità religiose. Ma che cosa significa davvero costruire la pace?

Per rispondere a questa domanda può essere utile tornare ad Assisi. A distanza di otto secoli, san Francesco – santo globale più di ogni altro – continua infatti a offrire una delle riflessioni più profonde e attuali sul significato della pace. Per lui non si tratta semplicemente dell’assenza della guerra o di un equilibrio tra interessi contrapposti. La pace è anzitutto un dono che nasce dall’incontro con Dio e che si traduce in fraternità, giustizia e riconciliazione.

Francesco avrebbe probabilmente guardato con favore ogni sincero sforzo diplomatico per fermare le guerre, ma avrebbe ricordato che nessuna pace esterna può durare senza una conversione del cuore. Per lui la pace non è un equilibrio di forze ma una condizione spirituale che nasce dall’umiltà, dal perdono e dalla fraternità.

Francesco avrebbe probabilmente guardato con favore ogni sincero sforzo diplomatico per fermare le guerre, ma avrebbe ricordato che nessuna pace esterna può durare senza una conversione del cuore. Per lui la pace non è un equilibrio di forze ma una condizione spirituale che nasce dall’umiltà, dal perdono e dalla fraternità.

Potremmo sintetizzare il suo pensiero in questa formula: la pace è il volto sociale della fraternità e il frutto spirituale della riconciliazione con Dio.

Non è un caso che il saluto caratteristico di Francesco sia: «Il Signore ti dia pace». Nel suo Testamento egli ricorda che fu il Signore stesso a suggerirgli questa espressione: «Il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: “Il Signore ti dia pace”» (FF 121). Il saluto francescano non è quindi una semplice formula di cortesia. È una sintesi della sua esperienza spirituale e della sua visione della convivenza umana.

Colpisce il fatto che Francesco non dica: “Io ti porto la pace” o “Noi costruiamo la pace”. Egli riconosce che la pace è, prima di tutto, un dono ricevuto. Solo chi accoglie la pace nel proprio cuore può poi diventare strumento di pace per gli altri.

Da questa convinzione nasce la dimensione più originale del messaggio francescano. La pace comincia dall’interno della persona. È riconciliazione con Dio, con sé stessi e con la propria storia. Un cuore pacificato smette di considerare l’altro come una minaccia e diventa capace di accoglienza, ascolto e perdono.

Per Francesco, tuttavia, la pace interiore non basta. Essa si apre necessariamente alla fraternità. Ogni uomo e ogni donna sono fratelli e sorelle perché figli dello stesso Padre e fratelli in Cristo. In questa prospettiva trova significato uno degli episodi più celebri della sua vita: l’incontro con il sultano al-Malik al-Kāmil nel 1219. Mentre le crociate dividevano i popoli e alimentavano l’ostilità reciproca, Francesco sceglie la via dell’incontro e del dialogo. Non rinuncia alla propria identità cristiana, ma riconosce nell’altro una persona da ascoltare e rispettare.

La pace francescana si estende poi all’intera creazione. Nel Cantico delle Creature erompe uno slancio di comunione e di fraternità universale che fa di Francesco un profeta del significato ecologico e del destino del mondo. Da questa dimensione divinatoria si colgono i presupposti per un corretto rapporto con il creato, che casa comune, patrimonio di tutti, delle generazioni passate come di quelle future. Per questo nella visione biblica e di Francesco quella dell’uomo e della donna sulla Terra non deve essere una presenza egoistica e dominatoria, ma di pace, di giustizia sociale e di armonia con il creato: un’unica esperienza di fraternità universale.

È proprio questa prospettiva a rendere il messaggio di Francesco straordinariamente attuale. Le crisi del nostro tempo dimostrano che nessuna pace duratura può nascere soltanto dagli equilibri militari o dalle convenienze economiche. Le guerre finiscono davvero quando cambia il modo di guardare l’altro. Senza fraternità, ogni tregua rimane fragile.

Tra Assisi e il nostro tempo emerge così un filo rosso che attraversa i secoli. San Francesco e Leone XIV ricordano che la pace non è semplicemente un obiettivo politico, ma una vocazione umana. Non nasce dalla paura, dell’altro, bensì dalla fiducia; non dal dominio, ma dalla fraternità; non dall’esclusione, ma dal riconoscimento della comune dignità di ogni persona; non dall’equilibrio degli interessi, ma dalla comune appartenenza all’unica famiglia umana.

In questo orizzonte si colloca anche la recente prima enciclica, Magnifica Humanitas, dove il Pontefice mette in guardia contro la «normalizzazione della guerra», richiama la necessità di «rilanciare il dialogo» e indica la costruzione della pace nella giustizia come una responsabilità comune dell’intera famiglia umana. La pace, ricorda il Papa, non può essere affidata alla logica della potenza, ma deve fondarsi sulla dignità della persona, sulla solidarietà e su una rinnovata cultura dell’incontro. (cap. V, «La cultura della potenza e la civiltà dell’amore», spec. i paragrafi «La normalizzazione della guerra», «Costruire la pace nella giustizia» e «Rilanciare il dialogo»).

Ecco perché il saluto del Santo d’Assisi conserva ancora oggi una forza profetica straordinaria. «Il Signore ti dia pace» non è soltanto un augurio. È un programma di vita, una proposta culturale e un compito affidato a ogni uomo e a ogni donna di buona volontà.

Forse il mondo contemporaneo, stanco di conflitti e di contrapposizioni, ha bisogno proprio di riscoprire questa semplice verità francescana: la pace è un dono da accogliere, una fraternità da vivere e una speranza da costruire insieme.