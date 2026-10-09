Salute mentale e benessere psicologico. Cura e prevenzione iniziano dall’ascolto

La Giornata mondiale della salute mentale ci ricorda che la sofferenza psichica non può essere confinata dentro una asettica diagnosi, perché riguarda la persona, la sua biografia, i suoi legami affettivi e il modo in cui è riuscita a dare un significato a ciò che ha vissuto. Per il 2026 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto il tema “Lived experiences heard, real voices, real change”, invitando a riconoscere l’esperienza vissuta da ciascuno come una forma di conoscenza capace di orientare le cure, non come un dato anamnestico o una semplice testimonianza.

È un passaggio culturale profondo, infatti, chi soffre di un disturbo mentale è soprattutto oggetto di osservazione e trattamento, mentre sempre più raramente vengono riconosciute alle parole un valore proprio, un significato e un senso profondo. Eppure, quando una persona racconta ciò che ha attraversato, non offre soltanto informazioni sul proprio disagio, racconta che cosa significhi sentirsi diversi, essere esclusi, perdere fiducia in sé. Incontrare qualcuno capace di accogliere, che ascolti cercando di capire anche gli aspetti esistenziali, oltre che leggere i sintomi come necessario, fa sì che la prevenzione e le cure psicoterapeutiche o farmacologiche non siano decise dall’alto, senza coinvolgimento diretto e personale.

La psicoanalisi conosce bene il valore dell’ascolto attivo che non si limita a lasciare parlare il paziente bensì a cogliere i moti dell’animo e le dinamiche inconsce, per creare le condizioni affinché ciò che fino a quel momento è rimasto non dicibile possa essere pensato, condiviso e trasformato in esperienza psichica e quindi comunicato.

Per questo il messaggio dell’OMS riguarda anche il modo in cui immaginiamo la cura, coinvolgere realmente chi ha vissuto o vive un disagio psicologico significa permettergli di partecipare alle decisioni che lo riguardano. Significa anche superare una concezione puramente custodialistica della cura psichiatria sostenendo, secondo quanto teorizzato e applicato da Franco Basaglia già sessanta anni fa, modelli di assistenza radicati nella comunità, nei quali la persona possa conservare, rafforzare e creare legami, diritti, possibilità di scelta e un’appartenenza sociale.

Benessere psicologico e salute mentale si costruiscono restituendo alle persone e alle loro famiglie la possibilità di sentirsi interlocutori attivi e partecipi della propria cura insieme agli specialisti psichiatri e psicoanalisti. Quando una voce viene realmente ascoltata, qualcosa cambia in chi parla e chi cura, perché l’esperienza dell’altro spinge a riflettere, ad interrogare se stessi, a leggere i propri movimenti interni e porta a constatare che le categorie, le classificazioni per quanto necessarie, da sole, non riescono a abbracciare tutto dell’altro.

Forse è questo il significato più profondo di questa giornata, ricordarci che nessuna prevenzione o cura è davvero efficace se accanto alle ineludibili competenze scientifiche, metodologiche e tecniche, gli specialisti non sviluppano e poi conservano la capacità di incontrare ciascuna persona nella sua irriducibile singolarità inserita in contesti specifici. Una società diventa più attenta e più efficace riguardo anche le misure per garantire benessere psicologico e occuparsi della salute mentale, quando smette di parlare soltanto delle persone che soffrono e comincia a parlare con loro, con le famiglie, con la scuola e nei luoghi di lavoro.