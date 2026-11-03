Ogni anno il numero degli infortuni sul lavoro ci impone attenzione e responsabilità: dietro ai dati ci sono persone, famiglie e comunità la cui vita è stata segnata da circostanze che si potevano e si dovevano evitare.

In base ai dati INAIL, nel nostro Paese si registrano annualmente centinaia di migliaia di infortuni, con oltre mille casi mortali. Nel 2025 le persone infortunate sono state 597.710, di cui il 3,8% alunni. Il 19,3% del totale degli infortuni è avvenuto in itinere, ossia sul tragitto casa-lavoro. Purtroppo, anche nei primi otto mesi del 2026 i dati mostrano un incremento: le denunce di infortunio sono aumentate del 5,1% raggiungendo quota 285.811, di cui il 19% in itinere rispetto allo stesso periodo del 2025. Tra i settori più colpiti si registrano incrementi nel comparto manifatturiero, nei servizi di alloggio e ristorazione, nel trasporto e magazzinaggio, nelle costruzioni, nel commercio e nella sanità.

Per quanto riguarda i casi con esito mortale, a dicembre 2025 si contavano 1.085 lavoratori deceduti (di cui il 27,6% in itinere) e 8 studenti. Nei primi otto mesi del 2026 hanno perso la vita 498 lavoratori durante lo svolgimento dell’attività professionale, 191 durante il tragitto casa-lavoro e 12 studenti.

Sebbene negli ultimi anni le condizioni di sicurezza siano migliorate in molti contesti lavorativi, il fenomeno degli infortuni mortali rimane preoccupante. In diversi settori persistono criticità strutturali, perfino in presenza di investimenti in nuove tecnologie e formazione. A ciò si aggiunge il dato allarmante relativo alle malattie professionali, cresciute dell’11,3% nel 2025 (oltre 98.000 casi denunciati) e pari a 74.542 nei primi otto mesi del 2026, oltre 10.000 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi numeri dimostrano che salute e sicurezza non dipendono solo dalle procedure, ma riguardano la qualità dell’intero ambiente di lavoro, a partire dalla scelta delle materie prime e delle tecnologie impiegate. In quest’ottica, vanno accolte con favore le nuove norme europee che, dal 1° maggio 2026, aggiornano i regolamenti vietando o limitando l’uso nei prodotti chimici di sostanze considerate a rischio per la salute (cancerogene o tossiche per la riproduzione).

Davanti a questo scenario e alla complessità delle tre grandi transizioni in atto — demografica (invecchiamento e nuovi equilibri generazionali), digitale (nuovi modelli produttivi e organizzativi) e verde (sostenibilità e tutela ambientale) —, la salute e la sicurezza non possono essere ridotte a un mero costo, ma devono essere governate attraverso politiche di prevenzione integrate.

Oggi, siamo di fronte a un processo che vede intersecarsi e crescere, insieme al lavoro tradizionale, l’avvento delle nuove tecnologie, il lavoro agile, utilizzato da oltre tre milione di lavoratoti (dove tempo e luogo sono per legge indifferenti), gli strumenti innovativi a tutela della salute (esoscheletri) e della sicurezza (dispositivi indossabili come smartwatch, occhiali intelligenti, orologi che monitorano l’attività fisica, cardiaca e del sonno). La persona per questo motivo va messa “al centro” e protetta applicando un diverso modello di tutela molto più articolato e innovativo. Non si può garantire un posto di lavoro per poi metterlo a rischio sul fronte della mancata prevenzione e protezione.

In questo contesto il ruolo delle imprese è centrale. Investire in sicurezza non significa solo adempiere a un obbligo, ma adottare modelli organizzativi efficaci, garantire una formazione continua e fornire a tutti i lavoratori e datori di lavoro strumenti di protezione innovativi, cogliendo anche le risorse dei bandi di prevenzione INAIL. Questi investimenti generano un impatto diretto su produttività e sostenibilità nel tempo.

In molte realtà produttive, le modalità, i tempi, i ritmi e l’organizzazione del lavoro rappresentano il vero punto debole. Spesso, per velocizzare le lavorazioni, si sceglie di aggirare le regole: si disattivano i sistemi di sicurezza, si tralascia l’uso delle imbragature sulle impalcature o si ignorano i dispositivi di protezione individuale. A questa fretta sconsiderata è necessario opporre una nuova consapevolezza, in grado di guidare ogni lavoratore verso una maggiore attenzione e responsabilità. La prevenzione, infatti, richiede il contributo attivo di tutti: rispettare le procedure, segnalare tempestivamente i rischi e partecipare con continuità alla formazione sono azioni indispensabili. La sicurezza è, prima di tutto, un cantiere comune.

Al contempo, i lavoratori sono chiamati a una partecipazione attiva. Il rispetto delle procedure, la segnalazione tempestiva delle situazioni di pericolo e il coinvolgimento nei percorsi formativi sono elementi essenziali per costruire ambienti di lavoro sicuri: la prevenzione, infatti, non può funzionare senza una responsabilità condivisa.

Il Ministero del Lavoro e le istituzioni hanno invece il compito fondamentale di rafforzare la rete dei controlli. È necessario incrementare l’organico degli ispettori (INL, INAIL, INPS e Forze dell’ordine), attualmente fermo a circa 5.500 unità a fronte di oltre 3,5 milioni di luoghi di lavoro e 24 milioni di lavoratori.

È altrettanto indispensabile investire nelle scuole e negli istituti tecnici, luoghi di cerniera verso il mondo del lavoro. Occorre tutelare gli studenti impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), garantendo loro reali condizioni di sicurezza e educandoli alla consapevolezza che la tutela della propria salute è un diritto e un dovere che li accompagnerà per tutta la vita lavorativa.

La sicurezza sul lavoro è un obiettivo irrinunciabile di civiltà e di responsabilità pubblica, un valore condiviso e un fondamento del lavoro dignitoso — come ci ricorda anche la Dottrina Sociale della Chiesa — e di una società più giusta. Garantirla significa investire sul benessere collettivo, sulla qualità dello sviluppo economico e sul contenimento dei costi del Servizio Sanitario Nazionale.