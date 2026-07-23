Salari e potere d’acquisto: perché l’inflazione non spiega trent’anni di stagnazione

“L’inflazione è sempre e ovunque un fenomeno monetario.” (Milton Friedman). Gli italiani percepiscono chiaramente che il potere d’acquisto dei salari è sceso negli ultimi trent’anni e la spiegazione più diffusa attribuisce questo declino a una svalutazione continua, puntando il dito sull’inflazione. Questa è una narrazione comoda per chi cerchi un colpevole esterno, ma i numeri raccontano un’altra storia.

Tra il 2008 e il 2021 l’Italia ha vissuto una delle fasi di maggiore stabilità dei prezzi della sua storia recente, con periodi di deflazione e se la perdita di potere d’acquisto fosse dipesa principalmente dai rincari al consumo, quel decennio avrebbe dovuto produrre un recupero visibile dei salari reali, cosa che non è accaduta e la stagnazione retributiva dimostra che il nodo sta nella capacità del sistema di creare produttività e di distribuirla.

L’inflazione rappresenta, infatti, un fenomeno prevalentemente monetario, legato a uno squilibrio tra domanda e offerta di moneta in circolazione; un errore interpretativo diffuso, comune purtroppo anche tra alcuni membri del board della BCE, consiste nel confondere questa dinamica con gli shock d’offerta esogeni. Le fiammate registrate dal 2022 a oggi rientrano proprio in questo secondo caso poiché il balzo dei prezzi al consumo, seguito all’invasione dell’Ucraina e alle successive tensioni nel Vicino Oriente, derivò da una violenta alterazione delle quotazioni delle materie prime importate e non da un eccesso di liquidità o da una rincorsa tra salari e prezzi. In pratica l’Europa subì una tassa occulta sotto forma di costi energetici e logistici moltiplicati, effetto che in Italia si sommò alle politiche della stagione dei bonus edilizi, che immettendo moneta fiscale sotto forma di crediti cedibili in un mercato rigido ha generato una bolla di prezzo artificiale su materiali e manodopera.

Confondere questo tipo di shock con un eccesso di domanda o una spirale salari-prezzi ha portato a risposte sbagliate. Le politiche monetarie restrittive non sono riuscite a bloccare la salita dei prezzi, che si sono raffreddatisi una volta normalizzati i mercati, e hanno finito per frenare domanda e investimenti, aggiungendo stagnazione a uno shock reale.

La compressione salariale trentennale in Italia, però, ha radici più profonde poiché buona parte del sistema produttivo italiano ha scelto di competere sui mercati internazionali e su quelli interni riducendo il costo del lavoro invece di investire in innovazione e produttività. Il modello di contrattazione collettiva introdotto nei primi anni Novanta ha consolidato questo equilibrio quando i contratti nazionali hanno agganciato gli aumenti a indici teorici di inflazione e hanno confinato la contrattazione di secondo livello quasi solo al welfare aziendale nelle imprese più grandi. Il risultato è stato che i minimi retributivi dei CCNL sono diventati di fatto il salario medio in molti settori, soprattutto nei servizi, nel commercio e nel turismo. Questa struttura ha, così, permesso la sopravvivenza di migliaia di micro e piccole imprese a bassa capitalizzazione e produttività ma ha bloccato la crescita reale delle buste paga.

In un mercato concorrenziale queste imprese avrebbero dovuto consolidarsi, innovare o uscire. Il basso costo del lavoro ha funzionato, invece, come sussidio implicito, innescando un circolo vizioso che deprime la crescita economica: le aziende marginali comprimono le retribuzioni per sopravvivere, deprimono la domanda interna proprio nei settori non esportatori in cui operano e si trovano costrette a ridurre ulteriormente i costi per compensare una redditività sempre più tendente allo zero. Si è così creato un dualismo strutturale con poche filiere di eccellenza con produttività elevata che convivono con un mare di imprese che vivono al limite della sussistenza.

Questa è la trappola dell’impresa marginale. Difendere il singolo posto di lavoro all’interno di aziende decotte, attraverso ammortizzatori conservativi e cassa integrazione prolungata, impedisce la riallocazione delle risorse e condanna i lavoratori a salari stagnanti. La selezione di mercato viene bloccata e l’intero sistema ne paga il prezzo in termini di crescita e potere d’acquisto.

Per uscirne serve un cambio di prospettiva e lo Stato deve riprendere la funzione di regolatore rigoroso e facilitatore del contesto: servono tutele universali di disoccupazione legate alla riqualificazione obbligatoria, non alla conservazione del posto esistente; la contrattazione va reimpostata e il CCNL deve rimanere una soglia minima di garanzia, mentre gli aumenti reali di salario devono venire dalla contrattazione aziendale e territoriale legata alla produttività effettiva; la previsione di incentivi fiscali forti agli accordi decentrati che alzino i salari netti, insieme a misure mirate a favorire fusioni e aggregazioni tra PMI. Tutto questo per ridurre la frammentazione del tessuto produttivo che è, infatti, l’unico modo perché gli investimenti in tecnologia e capitale umano si traducano in volumi, margini e retribuzioni più alte.

Il declino del potere d’acquisto è il costo di trent’anni di riforme rinviate e di un modello che ha preferito difendere l’esistente piuttosto che costruire il futuro e il surriscaldamento dei prezzi di questi anni ha solo reso evidenti le fragilità accumulate. Riconoscere questa realtà è il primo passo cercare di tornare a crescere senza limitarsi a interventi tampone.