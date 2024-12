Il ruolo della donna nella società

Il ruolo della donna, in ogni epoca, è sempre stato fondamentale ma, allo stato attuale, guardando ai grandi cambiamenti di tipo culturale, economico e politico che stanno avvenendo, lo è ancora di più. Guardando all’Italia, la Costituzione repubblicana, aveva sancito l’uguaglianza formale tra i sessi e aveva dato il via alla conquista dei diritti inalienabili che, grazie allo sforzo di molte donne eroiche, procede ancora oggi. Focalizzandoci sull’importanza della famiglia e sul ruolo delle donne nella comunità cristiana, il Concilio Vaticano II, ha consegnato a noi il ruolo di custodi della pace in quanto “conosciamo il sacrificio e la responsabilità di portare in grembo la vita”, sottolineando così l’importanza della maternità e di quella che definirei “dignità di genere”.

Quindi, in questo tempo fortemente contrassegnato dall’emergere di sempre più numerosi episodi di violenza contro le donne, è necessario tutelarne la dignità e la sicurezza, mettendo al centro i principi del mutuo aiuto e della valorialità di genere, partendo proprio dagli insegnamenti del Vangelo, i quali donano alla persona e alla società i principi necessari e i parametri etici per vivere tutelando ogni vita. Alla luce di ciò, pertanto, soprattutto guardando al Santo Natale che ci apprestiamo a vivere, è fondamentale che, ognuno di noi, si adoperi attivamente per salvaguardare sempre di più le donne e promuoverne la partecipazione autentica in ogni ambito della società civile, attraverso azioni concrete e non solamente di facciata.

Dobbiamo quindi avere il coraggio di fare domande nuove, in grado di portare avanti le esigenze di partecipazione e di leadership del mondo femminile, contribuendo ad allontanare, nello stesso tempo, lo spettro della violenza di genere. Questo obiettivo però, senza se e senza ma, presuppone un’azione collegiale, In grado di far sì che, uomini e donne, agiscano insieme per dar vita a una sensibilità inedita, basata su una nuova identità della donna all’interno della famiglia cristiana, ovvero l’unità fondamentale di cui, tutta l’umanità, ha bisogno.