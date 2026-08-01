Rom e Sinti, la Giornata della memoria contro l’odio e l’indifferenza

Oggi ricorre la Giornata della commemorazione dell’olocausto dei rom e sinti compiuto durante la Seconda guerra mondiale: è compito di tutti noi fare memoria di quei tragici eventi affinché tutta l’umanità possa vivere fraternamente, allontanando per sempre lo spettro dell’odio. Nella loro lingua questo massacro viene chiamato Porrajmos, che significa “divoramento”, oppure Samudaripé, “sterminio totale”: due parole che da sole raccontano l’entità di una tragedia costata la vita a circa cinquecentomila persone appartenenti a questo popolo. Ricordare quanto accaduto non è un esercizio rivolto solo al passato. È piuttosto un’occasione preziosa per riflettere su come le ideologie fondate sull’odio razziale abbiano potuto trasformare il pregiudizio in discriminazione sistematica, fino all’annientamento pianificato nei lager e nei campi di sterminio. La storia dei Rom e dei Sinti attraversa secoli di emarginazione, ed è la storia di quella che resta, ancora oggi, la comunità minoritaria più numerosa del continente europeo.

Questa memoria è un patrimonio che l’Europa porta con sé, un patrimonio che ci invita a guardare avanti con maggiore consapevolezza. Molto è stato fatto, in questi anni, per costruire ponti di conoscenza e di incontro tra il popolo Rom e il resto della società; molto altro resta da fare, soprattutto sul piano dell’inclusione scolastica, sanitaria e abitativa, considerando che si tratta di una popolazione straordinariamente giovane, in gran parte composta da bambini e ragazzi che meritano di crescere con le stesse opportunità di tutti gli altri. È proprio in questo terreno di crescita condivisa che si gioca il valore della fraternità: non un ideale astratto, ma una pratica quotidiana fatta della capacità di riconoscere l’altro come parte della stessa comunità umana, superando le distanze e costruendo, passo dopo passo, relazioni più giuste.

Coltivare la memoria del Porrajmos significa custodire un insegnamento prezioso: quello di non dimenticare dove può condurre l’indifferenza di fronte all’odio, e di scegliere invece, ogni giorno, la strada dell’incontro e della cura reciproca. Significa impegnarsi perché ai bambini Rom sia garantito un banco di scuola sereno, perché le famiglie possano accedere alle cure di cui hanno bisogno, perché ognuno possa sentirsi parte viva della comunità in cui vive. La fraternità non è un traguardo raggiunto una volta per tutte, ma un cammino che si rinnova ogni giorno, fatto di piccoli gesti, di parole scelte con cura, di politiche capaci di includere e di unire. È così che la memoria di chi non ce l’ha fatta può trasformarsi in un impegno concreto e condiviso, capace di costruire, per tutti, un futuro più accogliente.