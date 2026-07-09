Robotica e IA: quando l’innovazione diventa autonomia per le persone con disabilità

Dal 24 al 26 giugno Bologna ha ospitato il WMF – We Make Future 2026, una delle grandi vetrine internazionali dedicate a intelligenza artificiale, innovazione digitale, startup, ricerca e nuove tecnologie. Dentro un evento così ampio, dove spesso il rischio è lasciarsi affascinare soprattutto dagli effetti speciali del futuro, la presenza dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) offre uno spunto più concreto e, forse, più importante: capire come la robotica possa migliorare davvero la vita delle persone, in particolare di chi convive con una disabilità motoria o con limitazioni funzionali.

Allo stand dell’IIT vengono presentate tecnologie diverse tra loro, ma unite da un’idea comune: rendere più naturale la relazione tra esseri umani, macchine e ambiente. Ci sono il robot umanoide Alter-Ego, il robot agricolo Frasky e le protesi bioniche SoftHand e SoftFoot, nate da percorsi di ricerca legati alla soft robotics e alle tecnologie per la riabilitazione. Non sono soltanto oggetti da esposizione. Sono il segno di una ricerca che prova a uscire dai laboratori per misurarsi con bisogni concreti: afferrare un oggetto, muoversi meglio, ridurre la fatica, collaborare in sicurezza con una macchina, recuperare funzioni perse o compromesse.

Quando si parla di disabilità e tecnologia, però, bisogna evitare due errori opposti. Il primo è pensare che la tecnologia risolva tutto, come se bastasse un robot o una protesi intelligente per cancellare le barriere sociali, economiche, culturali e ambientali. Il secondo è guardare con sospetto ogni innovazione, dimenticando che molte persone con disabilità hanno già cambiato la propria vita grazie ad ausili, software, sensori, interfacce alternative, domotica, comunicazione aumentativa, carrozzine elettroniche, sistemi di controllo o strumenti digitali accessibili. La verità sta nel mezzo: la tecnologia non è una bacchetta magica, ma può diventare una leva straordinaria se viene progettata bene, resa disponibile e accompagnata da servizi adeguati.

La robotica collaborativa e le protesi bioniche raccontano bene questa sfida. Un dispositivo non deve solo essere avanzato dal punto di vista ingegneristico. Deve essere usabile, sicuro, sostenibile, riparabile, accettabile nella vita quotidiana. Deve rispettare il corpo e le abitudini della persona, non costringerla ad adattarsi continuamente alla macchina. Deve funzionare in casa, sul lavoro, a scuola, nei luoghi pubblici, non soltanto in un ambiente controllato. E soprattutto deve essere costruito ascoltando chi lo userà davvero, perché l’esperienza della persona con disabilità non è un dettaglio da aggiungere alla fine, ma una parte essenziale del progetto.

In questo scenario entra anche l’intelligenza artificiale. Sensori, algoritmi e sistemi di apprendimento possono aiutare una protesi a interpretare meglio i movimenti, un robot a interagire in modo più sicuro, un ambiente domestico a rispondere ai bisogni della persona. Ma anche qui la domanda non può essere soltanto: “che cosa sa fare la macchina?”. La domanda più giusta è: “che cosa permette alla persona di fare con meno fatica, più libertà e maggiore controllo?”. Se l’intelligenza artificiale aumenta la dipendenza da sistemi opachi, costosi o difficili da usare, rischia di creare nuove disuguaglianze. Se invece viene messa al servizio dell’autonomia, può diventare uno strumento potente di inclusione.

Il tema economico non è secondario. Molte tecnologie avanzate restano lontane dalla vita quotidiana perché costano troppo, sono disponibili solo in percorsi sperimentali o non entrano con facilità nei sistemi di fornitura pubblica. Per una persona con disabilità e per la sua famiglia, l’innovazione non è davvero tale se resta irraggiungibile. Per questo serve un collegamento più forte tra ricerca, sanità, politiche sociali, imprese e servizi territoriali. Non basta produrre prototipi eccellenti. Bisogna costruire filiere capaci di portarli, quando sono maturi, nella vita delle persone.

C’è poi un aspetto culturale che spesso viene sottovalutato. Le tecnologie per la disabilità non dovrebbero essere raccontate come strumenti “speciali” per persone “speciali”. Sono parte di una più ampia trasformazione del modo in cui progettiamo il rapporto tra corpo, ambiente e digitale. Una mano bionica, un esoscheletro, un robot collaborativo o un’interfaccia adattiva parlano sì di disabilità, ma parlano anche di lavoro, invecchiamento, sicurezza, riabilitazione, qualità della vita. In una società che vive più a lungo e in cui aumentano fragilità, cronicità e bisogni di assistenza, ciò che oggi viene pensato per una minoranza può diventare domani una risorsa per molti.

Il WMF offre quindi una fotografia utile del presente: l’innovazione corre, l’intelligenza artificiale entra in ogni settore, la robotica diventa più vicina e meno fantascientifica. Ma la direzione non è scritta in automatico. Possiamo usare queste tecnologie per costruire ambienti più inclusivi, oppure per aumentare la distanza tra chi può permettersele e chi resta indietro. Possiamo considerare le persone con disabilità come semplici beneficiarie finali, oppure coinvolgerle come esperte della propria esperienza. Possiamo limitarci a mostrare dispositivi sorprendenti, oppure chiederci come portarli davvero nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle case e nei servizi.

La tecnologia migliore, alla fine, non è quella che impressiona di più in una fiera. È quella che, una volta spente le luci dello stand, continua a servire nella vita di tutti i giorni. È quella che permette a una persona di afferrare un bicchiere, scrivere un messaggio, lavorare con meno dolore, muoversi con più sicurezza, sentirsi meno dipendente dagli altri. È lì che robotica e intelligenza artificiale smettono di essere parole grandi e diventano qualcosa di più semplice e più prezioso: autonomia possibile.