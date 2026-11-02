Riscoprire la logica per custodire la libertà nell’epoca degli algoritmi

Benedetto XVI nella Lectio magistralis tenuta all’Università di Ratisbona il 12 settembre 2006, intitolata Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni, ricordò – nel contesto dell’argomentazione dell’imperatore bizantino Manuele II Paleologo e un persiano colto sul cristianesimo e l’islam -, che contro la conversione mediante violenza «Non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio». Per Ratzinger, l’affermazione che agire contro la ragione contraddice la natura di Dio trovava una profonda corrispondenza tra la concezione biblica di Dio e il logos greco.

La critica si dirigeva non solo verso la jihad islamica e la propagazione della religione mediante la spada, ma anche verso la cultura occidentale moderna. Benedetto XVI metteva in discussione una concezione positivista che limita la ragione a ciò che può essere verificato mediante il metodo sperimentale e lascia le domande su Dio e l’etica fuori dall’ambito della conoscenza razionale. Egli avvertiva, cioè, delle «patologie» che possono colpire sia la religione che la stessa ragione quando si produce quella separazione. I tentativi di costruire un’etica esclusivamente a partire dall’evoluzione, dalla psicologia o dalla sociologia risultavano, a suo giudizio, insufficienti. Per questo difendeva anche la presenza della teologia nell’università, non solo come disciplina storica o scienza umana, ma come una disciplina capace di interrogarsi razionalmente sulla fede. Agire contro la ragione è contrario alla natura di Dio. In questa prospettiva, riscoprire la logica non significa proporre un ritorno nostalgico al passato, né riproporre schemi culturali ormai superati. Significa piuttosto recuperare una tradizione che vede nella ragione un dono e una responsabilità.

La logica non nasce con il cristianesimo. Nasce con Aristotele come strumento per distinguere il vero dal falso e per educare l’intelligenza alla correttezza del ragionamento. Per oltre duemila anni ogni percorso filosofico iniziava con lo studio dell’Organon aristotelico, secondo il quale la logica non era una scienza tra le altre, ma lo strumento di tutte le scienze. Essa rende possibile il pensiero rigoroso, libera dalle contraddizioni e conduce la mente alla verità. Prima di essere una tecnica, la logica era una virtù dell’intelligenza.

L’incontro tra il pensiero greco e la fede cristiana non cancellò questa eredità. Al contrario, la trasformò e la approfondì. Il Prologo del Vangelo di Giovanni pone al centro della storia della salvezza il Logos: «In principio era il Logos». Questa espressione, che la tradizione latina ha tradotto con Verbum, racchiude una ricchezza di significati che comprende insieme parola, ragione, logica, sapienza e principio ordinatore.

I Padri della Chiesa compresero che il Logos, attraverso il quale tutto è stato creato, è lo stesso Logos incarnato in Gesù Cristo. Per questo motivo la ragione non appare estranea alla fede, ma ne costituisce una dimensione essenziale. Origene vedeva nell’esercizio dell’intelligenza una forma di conformazione della mente umana a quella di Cristo. Basilio di Cesarea contemplava nell’ordine della creazione il riflesso della sapienza divina. Agostino insegnava che la ricerca della verità esige un paziente lavoro interiore di discernimento, di distinzione e di giudizio. In questa prospettiva la logica non era semplicemente una tecnica argomentativa. Era una disciplina dell’anima. Un esercizio di libertà contro l’inganno, le illusioni e le passioni disordinate.

Quando l’Occidente rischiò di perdere una parte rilevante dell’eredità aristotelica, il mondo arabo, attraverso autori come Avicenna e Averroè, ne custodì e trasmise i testi. Le università medievali seppero accogliere tale patrimonio e inserirlo all’interno della riflessione teologica. Tommaso d’Aquino definì la logica instrumentum scientiarum, strumento indispensabile per ogni sapere. Bonaventura ne colse il valore nel cammino della mente verso Dio. Duns Scoto, Pietro Ispano e Guglielmo di Ockham contribuirono a sviluppare analisi e strumenti concettuali di straordinaria raffinatezza. San Bonaventura, in particolare, fonda con straordinaria finezza logica la teologia della storia ricorrendo al Prologo di Giovanni con la celebre struttura del triplex Verbum, cardine della profondità teologica del Cristocentrismo: Verbum increatum (funzione cosmologica di Cristo), Verbum incarnatum (funzione centrale del cuore della storia), Verbum inspiratum (funzione spirituale di ritorno a Dio). Una perfetta dinamica circolare di exitus e reditus: uscita da Dio per Verbum e di ritorno a Lui per Verbum, che nasce dall’eternità, si compie nella storia, per ritornare all’eternità.

L’età moderna ha prodotto sviluppi straordinari. La logica matematica, la formalizzazione dei linguaggi e l’informatica hanno aperto possibilità impensabili alle generazioni precedenti. Tuttavia, accanto a questi progressi, si è verificato uno spostamento culturale significativo. La logica è stata sempre più percepita come linguaggio specialistico, mentre si è indebolita la sua funzione educativa e umanistica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: sovrabbondanza di informazioni e contemporanea e insufficiente capacità critica di valutarne i contenuti.

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale ogni algoritmo è una struttura logica, le macchine elaborano relazioni logiche ma non possiedono discernimento morale; e proprio perché le macchine ragionano formalmente, l’uomo deve imparare nuovamente a ragionare umanamente, perché nessun algoritmo può sostituire la responsabilità morale, la ricerca della verità e la libertà della persona.

Papa Benedetto XVI, come ricordato all’inizio, precisò a Ratisbona che agire contro la ragione è contrario alla natura di Dio. Riscoprire, quindi, la logica non significa proporre un ritorno nostalgico al passato, né riproporre schemi culturali ormai superati. Significa piuttosto recuperare una tradizione che vede nella ragione un dono e una responsabilità. La fede cristiana non teme la ragione; la invita a compiersi. Non chiede di rinunciare al pensiero, ma di orientarlo verso la verità e il bene.

Per questo la logica è una scuola di libertà, una palestra di responsabilità, un’educazione al dialogo e una condizione del discernimento. In un’epoca dominata dagli algoritmi, il compito più urgente è proprio quello di educare nuovamente l’uomo a escogitare. Perché senza discernimento non vi è libertà; senza libertà non vi è responsabilità; e senza responsabilità si smarrisce la dignità stessa della persona.