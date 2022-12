Rincari gas e luce: alcuni consigli per risparmiare

La spesa media per i riscaldamenti, negli anni scorsi, si attestava attorno ai 1200/1500 euro all’anno. Nel 2022 invece, tale costo, è e sarà gravato dallo stratosferico aumento di tutti i combustibili e, di conseguenza, si potrebbe arrivare anche ad una cifra di oltre 2 mila euro a famiglia. Ciò ovviamente comporterà minor benessere per gli italiani, perché dovranno spendere di più e fare sacrifici.

A tal proposito, darò qualche consiglio per ridurre le possibili spese. Innanzitutto, quando si accende il riscaldamento, non bisogna mettere sui termosifoni il vestiario da asciugare perché ciò comporta uno spreco enorme e una diminuzione della produttività del sistema. Come è stato detto, bisogna mantenere la temperatura nella propria abitazione a 19 gradi, rispettando le regole in merito. Inoltre, quando si aziona la lavatrice o la lavastoviglie, devono essere a carico pieno e non a carico limitato perché, in questo caso, si verifica uno sperpero di energia. E’ necessario ricordarsi di spegnere le luci di stand-by dei televisori e anche l’illuminazione nelle stanze che non si stanno utilizzando. Un ulteriore suggerimento molto importante che diamo è quello di ridurre al minimo l’utilizzo dei forni elettrici o dei ferri da stiro in quanto, tali elettrodomestici, sono dotati di apposite resistenze per il loro riscaldamento che fanno riscontrare dei consumi estremamente elevati. Infine, vorrei dare un ultimo consiglio che potrebbe far sorridere ma fa risparmiare molta energia elettrica, non stirate se non è strettamente necessario.