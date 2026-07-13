Regole chiare, dialogo e ascolto: accompagnare i giovani nell’uso della tecnologia

L’uso sempre più capillare degli smartphone e delle tecnologie digitali ha modificato profondamente le abitudini quotidiane degli adolescenti, influenzando il modo in cui costruiscono le relazioni, comunicano e vivono il proprio benessere psicologico. Si tratta di un cambiamento che interessa indistintamente ragazze e ragazzi di ogni area del Paese e di ogni contesto familiare o socioeconomico, confermando come la rivoluzione digitale abbia assunto una portata trasversale. In Italia, ad esempio, circa otto adolescenti e mezzo su dieci, nella fascia d’età compresa tra gli 11 e i 17 anni, utilizzano lo smartphone tutti i giorni, mentre quasi tre ragazzi su quattro si collegano quotidianamente a internet. Allo stesso tempo, si stima che oltre trecentomila giovani tra i 12 e i 25 anni presentino forme di dipendenza dalla rete, un fenomeno che continua a crescere e che merita particolare attenzione.

Naturalmente la tecnologia, se impiegata con equilibrio e buon senso, rappresenta una straordinaria opportunità. Consente di accedere rapidamente alle informazioni, favorisce la comunicazione e permette di mantenere vivi i contatti anche quando le distanze rendono difficile incontrarsi di persona. Tuttavia, è fondamentale non confondere la semplice connessione digitale con una relazione autentica. Essere costantemente online non significa necessariamente costruire rapporti profondi, basati sul confronto, sull’ascolto e sulla condivisione reale. Numerosi studi scientifici hanno evidenziato come un utilizzo eccessivo, continuativo e privo di limiti degli smartphone possa produrre conseguenze significative sul piano cognitivo ed emotivo. Tra gli effetti più frequentemente osservati figurano una progressiva riduzione della capacità di attenzione, una minore predisposizione alla riflessione e un generale impoverimento delle funzioni cognitive rispetto alle generazioni precedenti. A questo si aggiungono atteggiamenti di passività e una crescente difficoltà nel mantenere la concentrazione su attività che richiedono tempo e approfondimento.

Gli esperti sottolineano inoltre come il cervello possa adattarsi ai ritmi imposti dall’ambiente digitale. Il cosiddetto “pensiero lento”, indispensabile per elaborare idee complesse, analizzare problemi e sviluppare spirito critico, rischia infatti di lasciare spazio a una ricerca continua di stimoli immediati. Le notifiche, i contenuti brevi e l’interazione costante con i social attivano meccanismi neurochimici legati alla dopamina, alimentando comportamenti ripetitivi che, nei casi più estremi, possono trasformarsi in una vera e propria dipendenza, con ricadute sul benessere psicologico e sulle capacità cognitive.

Per affrontare questa sfida è necessario investire con decisione nella prevenzione. Alcuni Paesi hanno già scelto di intervenire attraverso strumenti normativi. L’Australia, ad esempio, ha introdotto l’Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024, operativo dal 10 dicembre 2025, che vieta l’accesso alle piattaforme social ai minori di 16 anni senza prevedere deroghe nemmeno con il consenso dei genitori. Anche la Francia ha deciso di adottare misure restrittive: il 27 gennaio di quest’anno l’Assemblea Nazionale ha approvato un disegno di legge che introduce il divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni e rafforza le limitazioni all’impiego degli smartphone negli istituti scolastici.

Ridurre l’esposizione incontrollata ai dispositivi digitali non significa ostacolare il progresso tecnologico, ma promuovere uno sviluppo più sano ed equilibrato delle nuove generazioni. I rischi collegati alla dipendenza dai social network e a comportamenti come il doomscrolling, ossia lo scorrimento compulsivo e senza sosta di contenuti e notizie spesso negative, sono ormai ben documentati dalla ricerca scientifica. Per questo motivo il ruolo degli adulti diventa decisivo.

Genitori, insegnanti ed educatori sono chiamati ad accompagnare i ragazzi verso un utilizzo consapevole della tecnologia, fissando regole chiare, favorendo il dialogo e offrendo ascolto. Nei casi in cui emergano segnali di dipendenza o di disagio, il ricorso al supporto di professionisti può rappresentare un aiuto importante. Solo attraverso una collaborazione costante tra famiglia, scuola e società sarà possibile trasformare gli strumenti digitali in un’opportunità di crescita, evitando che diventino un fattore di fragilità per il futuro dei giovani.