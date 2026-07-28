Quando la dignità vale più del profitto: la sfida della cultura della cura

L’insegnamento sociale della Chiesa** ha sempre posto al centro la persona umana, riconoscendole una dignità inviolabile che non dipende dall’età, dalle condizioni di salute, dalla produttività o dall’utilità sociale. Dal concepimento fino alla morte naturale, ogni vita possiede un valore infinito e merita rispetto, protezione e cura. È questa la prospettiva che ha guidato costantemente il Magistero, denunciando la diffusione della “cultura dello scarto”, quella mentalità che tende a considerare sacrificabili le persone più fragili quando non rispondono più ai criteri dell’efficienza, del successo o del rendimento economico. In questo contesto, parlare di cura significa affrontare una questione che va ben oltre l’ambito sanitario. Curare significa prendersi carico dell’altro, riconoscere il suo valore, accompagnarlo nelle difficoltà e costruire relazioni fondate sulla solidarietà. È un atteggiamento che genera fiducia, rafforza i legami familiari e sociali, migliora la qualità della vita delle persone e rende le comunità più coese. La cura, infatti, produce un capitale umano e spirituale che difficilmente può essere misurato con gli strumenti dell’economia.

Eppure, proprio perché molti dei suoi frutti non sono immediatamente quantificabili, la cura rischia di essere sottovalutata. Non sempre incrementa il Prodotto interno lordo, non sempre produce ricavi economici e spesso non può essere tradotta in una semplice voce di bilancio. Il tempo dedicato a un malato, la vicinanza a una persona anziana, l’assistenza a chi vive una condizione di disabilità o il sostegno offerto a una famiglia in difficoltà sono gesti che generano un immenso valore umano, ma che sfuggono alle logiche del mercato. È proprio qui che emerge una delle grandi sfide del nostro tempo. Una società che misura ogni scelta esclusivamente sulla base della convenienza economica rischia di perdere di vista ciò che conta davvero. L’efficienza è importante, così come lo sviluppo economico, ma non possono diventare gli unici criteri con cui valutare il progresso di una comunità. Quando il profitto prevale sulla dignità della persona, il rischio è quello di costruire un modello sociale incapace di prendersi cura dei più deboli.

La tradizione cristiana propone una prospettiva diversa. Ricorda che il valore di una civiltà si misura dalla capacità di proteggere chi è più vulnerabile: il bambino non ancora nato, l’anziano solo, il malato, la persona con disabilità, chi vive nella povertà o nell’emarginazione. Nessuno deve essere considerato un peso o un costo da ridurre, ma una persona da accogliere e accompagnare. Per questo motivo è necessario promuovere politiche pubbliche, servizi sociali e sanitari sempre più attenti ai bisogni delle persone, sostenere le famiglie che si fanno carico della cura dei propri cari e valorizzare il lavoro silenzioso di operatori sanitari, volontari e caregiver. Investire nella cura significa investire nella qualità della convivenza civile e nel futuro della società. Mettere la persona prima dell’economia non significa ignorare le esigenze dei bilanci o dello sviluppo, ma ricordare che l’economia deve essere uno strumento al servizio dell’uomo e non il contrario. Solo quando la dignità della vita resta il criterio fondamentale delle nostre scelte è possibile costruire una società realmente giusta, solidale e fedele ai principi del Vangelo, nella quale nessuno venga escluso e ogni esistenza sia riconosciuta come un dono prezioso da custodire.