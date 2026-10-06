Prevenire la violenza giovanile: una sfida condivisa tra educazione e sostegno

La devianza giovanile torna oggi al centro del dibattito pubblico, e lo fa attraverso un fenomeno che i numeri rendono difficile da ignorare: la violenza di gruppo. I dati disponibili parlano chiaro: circa due giovanissimi su cinque tra coloro che frequentano le scuole secondarie di secondo grado ha sottolineato di aver partecipato ad almeno una rissa, per un totale prossimo al milione di adolescenti. Nell’ultimo anno, il coinvolgimento in scontri fisici è stato riferito da quasi la metà dei ragazzi e da circa un terzo delle ragazze. Particolarmente significativo è il dato sulle violenze tra gruppi contrapposti, che interessano quasi un maschio su cinque e oltre il 6% delle femmine. Tali comportamenti non possono essere ricondotti a mera intemperanza giovanile, né letti soltanto come episodi isolati: si inscrivono in un più ampio fenomeno di devianza giovanile, che chiama in causa le condizioni di crescita e le opportunità offerte ai ragazzi. Dalle evidenze emerge frequentemente un nesso con contesti familiari segnati da fragilità sociale o psicologica. In taluni casi, il quadro clinico risulta più complesso e include componenti di natura psicotica, che trovano nell’agito violento una modalità di espressione. L’adolescenza, fase evolutiva già caratterizzata da profondi mutamenti e conflitti interiori, tende ad accentuare simili criticità.

In tale scenario, la funzione genitoriale assume un rilievo centrale, in particolare quando i primi segnali di disagio si manifestano nel corso della scuola secondaria di primo grado. Si rende opportuna una revisione delle modalità educative adottate o il ricorso a un supporto specialistico. Frequentemente i minori coinvolti presentano pregresse difficoltà scolastiche o comportamentali e, in alcuni casi, sono già in carico ai servizi territoriali. Tuttavia, la presa in carico risulta scarsamente efficace se non inserita in una prospettiva integrata, capace di considerare congiuntamente la dimensione individuale, quella familiare e quella sociale. In assenza di tale approccio, gli interventi restano frammentari e privi di reale incidenza, e le condotte devianti rischiano di cristallizzarsi. Anche l’istituzione scolastica è chiamata a confrontarsi quotidianamente con queste dinamiche, che sovente si originano e si consolidano all’interno del gruppo classe. Le misure prevalentemente adottate, quali note disciplinari, sospensioni e segnalazioni, producono effetti limitati. Appare pertanto necessario promuovere un modello educativo improntato all’inclusione e al sostegno degli studenti più vulnerabili, evitando che il relativo onere gravi esclusivamente sul corpo docente: occorre integrare stabilmente nel sistema scolastico adeguate risorse psicologiche, sociali ed educative.

Un ulteriore profilo di attenzione concerne l’utilizzo dei social network. La diffusione di contenuti che documentano scontri, l’esposizione a provocazioni e a forme di aggressione verbale in rete, nonché la ricerca di visibilità all’interno dei gruppi di pari, possono contribuire ad alimentare l’escalation della violenza e a legittimare, agli occhi dei più giovani, i comportamenti devianti. È dunque indispensabile promuovere un uso responsabile e consapevole dei mezzi digitali, che renda i ragazzi capaci di valutare le conseguenze di ciò che pubblicano, condividono o commentano. L’educazione digitale deve costituire un impegno condiviso tra famiglia e scuola. In conclusione dunque, la prevenzione efficace della violenza e della devianza giovanile richiede una collaborazione autentica, continuativa e strutturata tra scuola, famiglie e istituzioni, volta a garantire ai giovani percorsi concreti di crescita, responsabilizzazione e piena integrazione sociale.