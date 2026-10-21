Prendersi cura degli anziani, un patto di gratitudine e giustizia

In Italia, quattro milioni e mezzo di pensionati vivono con meno di mille euro al mese: il 27,5% del totale. Se aggiungiamo i 2.871.778 che si collocano tra mille e millecinquecento euro, il 17,5%, scopriamo che quasi un pensionato su due, il 45%, non raggiunge i 1.500 euro mensili. Sono i dati dell’Osservatorio Inps sulle prestazioni pensionistiche, e dietro ciascuna cifra c’è un volto: una vedova che fa i conti a metà mese, un dipendente in pensione che rinuncia alle cure dentistiche, un nonno che aiuta i nipoti pur con il portafoglio vuoto. Il divario geografico rende il quadro ancora più delicato. Al Sud il 35,3% dei pensionati sta sotto la soglia dei mille euro, più di uno su tre; al Centro la quota è del 25,3%, al Nord del 20,2%. Una disuguaglianza che riflette carriere lavorative discontinue, salari più bassi, lavoro irregolare, e che si traduce in una vecchiaia vissuta con maggiore fatica proprio dove i servizi sono più fragili.

Eppure, gli anziani non sono un peso da gestire, ma una risorsa da custodire. Sono la memoria viva delle nostre comunità, i trasmettitori di fede, di valori e di mestieri. Sono i nonni che sostengono le famiglie, spesso integrando redditi precari dei figli; sono i volontari che animano parrocchie, associazioni, banchi alimentari. Un Paese che dimentica i propri anziani smarrisce le radici e, con esse, la capacità di guardare al futuro. Il Magistero della Chiesa ci ricorda da sempre che la dignità della persona non dipende dalla sua produttività né dalla sua età. Ogni vita ha un valore inalienabile, e la qualità di una società si misura dal modo in cui tratta i più fragili. La solidarietà tra le generazioni non è un favore concesso, ma un patto: chi ha lavorato e contribuito per decenni ha diritto a una vecchiaia serena, e chi oggi lavora ha interesse a costruire un sistema in cui anche domani potrà sentirsi tutelato.

E’ necessario rafforzare la rivalutazione delle pensioni più basse, perché l’inflazione colpisce di più chi ha meno. Potenziare l’assistenza domiciliare e i servizi sanitari di prossimità, soprattutto nel Mezzogiorno. Sostenere le famiglie che si prendono cura dei propri anziani, riconoscendo sempre di più il lavoro dei caregiver. Valorizzare il terzo settore e le realtà ecclesiali che già operano contro la solitudine, vera povertà silenziosa dell’età avanzata. E promuovere un invecchiamento attivo, in cui l’esperienza degli anziani trovi spazio nelle scuole, nelle comunità, nel dialogo tra generazioni. Il welfare non è una voce di spesa, è un investimento sulla coesione sociale. Prendersi cura degli anziani significa onorare il debito di gratitudine che abbiamo verso chi ci ha preceduti e, insieme, costruire una società più umana, dove nessuno sia lasciato indietro e ogni età della vita abbia il proprio posto.