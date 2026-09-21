Povertà sanitaria: rendere il sistema di nuovo universalistico e solidale

Nel nostro Paese, oltre cinque milioni e settecentomila persone vivono in condizioni di povertà assoluta. Tra queste, un milione e trecentomila sono minori. Non si tratta di una semplice statistica da archiviare tra i dati economici: è una lacerazione profonda che attraversa il tessuto stesso della nostra convivenza democratica, un problema che non possiamo più permetterci di minimizzare o rimandare. Da troppo tempo si ripete lo stesso avvertimento a ogni nuovo esecutivo, indipendentemente dal colore politico: l’Italia convive con un’emergenza strutturale legata alla povertà, sia essa relativa che assoluta. Eppure, nonostante gli allarmi ricorrenti, la risposta politica resta timida, frammentaria, incapace di affrontare la radice del problema.

A questa fragilità economica si intreccia, in modo drammatico, quella sanitaria. Le liste d’attesa per esami diagnostici fondamentali sono diventate, in molte regioni, un’odissea inaccettabile. Attendere mesi, a volte oltre un anno, per sottoporsi a una TAC non è un semplice disagio organizzativo: è la negazione concreta di un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti, senza distinzioni di reddito o di residenza. Quando servono quindici mesi per un accertamento diagnostico, non si può più parlare di prevenzione: si parla, senza mezzi termini, di vite umane messe a rischio e di dignità calpestata.

Non dobbiamo dimenticare che l’allungamento della speranza di vita degli italiani, uno dei traguardi più significativi degli ultimi decenni, è stato reso possibile proprio dal Sistema Sanitario Nazionale che, fino a non molto tempo fa, sapeva rispondere con efficacia alle esigenze della popolazione. Quel modello, universalistico e solidale, ha rappresentato per generazioni una garanzia di equità, capace di offrire cure a chi ne aveva bisogno indipendentemente dalla propria condizione economica.

Oggi quella traiettoria virtuosa si è interrotta, o quantomeno si è pericolosamente indebolita. Le liste d’attesa si allungano, i pronto soccorso sono sotto pressione cronica, e chi non può permettersi di rivolgersi al privato rischia di restare escluso da cure tempestive. È necessario, con urgenza, interrogarsi su come recuperare quella direzione, su come restituire al sistema sanitario nazionale la capacità di essere davvero universale.

Povertà economica e povertà sanitaria si alimentano a vicenda, creando un circolo vizioso che colpisce soprattutto le fasce più fragili della popolazione, a partire dai minori. Affrontare l’una senza affrontare l’altra significa curare solo un sintomo, ignorando la malattia. È tempo che la politica, tutta, si assuma la responsabilità di invertire questa rotta.