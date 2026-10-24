Povertà in Italia: ripartire dal Sud per costruire il bene comune

Poco più di 2,1 milioni di famiglie vivono in povertà assoluta: circa 5,4 milioni di persone, il 9,3% dei residenti. Sul fronte della povertà relativa le famiglie coinvolte sono oltre 2,8 milioni, quasi 8,7 milioni di individui, con un’incidenza stabile al 10,8% tra i nuclei e al 14,8% tra le persone. Così l’Istat fotografa il 2025: un quadro fermo, quasi immobile, che invita a non scambiare la stabilità per una buona notizia. Perché dietro le percentuali ci sono storie. C’è un padre costretto ad accettare lavori in nero senza tutele, il ragazzo che rinuncia a studiare per portare a casa qualcosa. E c’è una domanda che i numeri aiutano a porre: quanto sono davvero poveri i poveri? L’intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media tra la spesa di queste famiglie e la soglia minima per vivere dignitosamente, si ferma al 18,5% a livello nazionale.

Nel Mezzogiorno, però, sale al 19% dal 18,5% dell’anno prima, con un balzo nelle isole, dal 17% al 19%. Significa che al Sud chi è povero lo è in modo più profondo, e fatica di più a risalire. Qui si concentra la questione. Sono 813mila le famiglie meridionali in povertà assoluta, il 38,6% del totale nazionale, in lieve calo rispetto al 39,8% del 2024. Anche tra le persone, i valori più alti, oltre l’11%, si registrano nel Sud e nelle isole. È doveroso aggiungere che il Nord non è esente da questa ferita: 568mila famiglie nel Nord Ovest, 386mila nel Nord Est, 338mila al Centro. La povertà non conosce latitudini, ma al Sud incontra meno servizi, meno occasioni di lavoro stabile, reti istituzionali più fragili. Per la Dottrina Sociale della Chiesa, tuttavia, nessuna statistica è un destino.

Ogni persona porta in sé una dignità che precede il reddito e non si misura sul successo. Il principio della destinazione universale dei beni ci ricorda che la terra e i suoi frutti sono per tutti, e il principio di sussidiarietà chiede che lo Stato, gli enti locali, le comunità e le famiglie collaborino, ciascuno secondo le proprie possibilità, senza scaricarsi le responsabilità. Che cosa significa, concretamente? Investire nel lavoro dignitoso e nelle imprese giovanili del Mezzogiorno, perché la vera risposta alla povertà è la possibilità di guadagnarsi il pane. Rafforzare scuole, asili nido e tempo pieno, così che nessun bambino parta svantaggiato per il luogo in cui è nato. Garantire sanità e servizi sociali di prossimità, evitando che il diritto alla cura dipenda dal codice postale. Sostenere le famiglie numerose e quelle in difficoltà con strumenti stabili, non episodici.

Accanto alle istituzioni c’è un tessuto prezioso da valorizzare: le Caritas, le parrocchie, il volontariato, le cooperative sociali. Sono presìdi di prossimità che accompagnano, ascoltano, restituiscono speranza. Lo Stato farebbe bene a riconoscerli come alleati, non come supplenti. Tutti devono ricordare che, il Mezzogiorno d’Italia, è una terra fantastica, ricca di potenzialità, cultura, fede, solidarietà familiare, talenti che spesso emigrano altrove. Scommettere su di esso significa scommettere sull’intero Paese. Perché una comunità è davvero in salute solo quando nessuno dei suoi membri viene lasciato indietro, e il bene comune non si costruisce a pezzi, ma insieme.