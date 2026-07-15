Povertà in Italia, milioni di famiglie tra salari bassi e rinunce quotidiane

In Italia la povertà assoluta coinvolge oltre 5,7 milioni di persone e più di 2,2 milioni di famiglie: sono numeri che non possono lasciare indifferenti. Raccontano un Paese che continua a fare i conti con una situazione socioeconomica incapace di ripartire con decisione e che vede crescere il disagio di una parte sempre più ampia della popolazione. Accanto alla povertà si registra un altro fenomeno altrettanto preoccupante: l’aumento delle disuguaglianze. Le distanze economiche e sociali si ampliano, rendendo sempre più difficile garantire pari opportunità e una reale coesione sociale. Povertà e disuguaglianze rappresentano un freno allo sviluppo del Paese e compromettono la qualità della vita di milioni di cittadini. L’obiettivo non può essere semplicemente quello di consentire alle famiglie di acquistare i beni essenziali. Una società giusta deve garantire il diritto a vivere con dignità. Colpiscono profondamente le storie di anziani che rinunciano a curarsi perché non riescono a sostenere il costo dei ticket sanitari. Quando si è costretti a scegliere tra acquistare un farmaco o fare la spesa, significa che qualcosa nel sistema non sta funzionando.

Occorre restituire potere d’acquisto alle famiglie. Negli ultimi anni i salari hanno perso circa il 9% del loro potere reale, mentre molte pensioni non sono state adeguatamente rivalutate. Il risultato è una progressiva riduzione della capacità di spesa che incide direttamente sui consumi e sulla qualità della vita. Non cambia soltanto quanto si acquista, ma anche il modo di consumare. Sempre più persone si rivolgono ai discount, rinunciano ai negozi di prossimità e scelgono prodotti meno costosi, spesso anche di qualità inferiore. Si aspettano i saldi per comprare ciò che prima era accessibile durante tutto l’anno. Si riducono le vacanze, si accorciano i periodi di soggiorno e si rinuncia a molte attività considerate fino a pochi anni fa parte di una vita normale. Risparmiare è certamente una scelta legittima e spesso intelligente. Diventa però motivo di seria preoccupazione quando il risparmio riguarda il cibo, la salute, l’istruzione dei figli o altri bisogni fondamentali. In questi casi non si parla più di una diversa gestione del bilancio familiare, ma di una perdita concreta di benessere e di opportunità.

Per questo servono interventi strutturali e non misure temporanee. È necessario sostenere il reddito delle famiglie, rilanciare il potere d’acquisto di salari e pensioni, rafforzare il sistema di welfare e garantire l’accesso ai servizi essenziali, a partire dalla sanità. Contrastare la povertà significa anche investire nella crescita economica, nel lavoro stabile e nella tutela delle fasce più fragili. Restituire dignità alle famiglie non è soltanto una scelta economica: è una responsabilità sociale e morale che riguarda l’intero Paese.