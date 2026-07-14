Perché credere nei giovani significa costruire il futuro di tutta la società

C’è un verbo che i giovani conoscono bene e che noi adulti abbiamo spesso disimparato: mordere. Mordere la vita, addentarla con entusiasmo, non accontentarsi di sfiorarla. Il 15 luglio le Nazioni Unite dedicano una Giornata mondiale alle loro abilità, e non è una ricorrenza di cortesia: è un promemoria scientifico prima ancora che morale. Perché le skills, oggi, sono il ponte tra ciò che un ragazzo sogna e ciò che riuscirà a diventare. E un talento non riconosciuto è come una lettera scritta con cura e mai spedita: piena di parole preziose che nessuno leggerà.

Le neuroscienze ci consegnano un dato che dovrebbe cambiare il nostro sguardo: il cervello adolescente è un cantiere aperto. La corteccia prefrontale, la regia delle decisioni e della progettualità, continua a maturare fino oltre i vent’anni, e la plasticità cerebrale di quegli anni è una finestra irripetibile. Con parole più semplici: ogni competenza allenata, ogni fiducia ricevuta, ogni esperienza offerta in quella stagione lascia un’impronta profonda, biologica prima ancora che educativa. E non parliamo solo di competenze tecniche: Daniel Goleman ci ha insegnato che l’intelligenza emotiva – saper leggere sé stessi e gli altri, gestire le emozioni, costruire relazioni – pesa sul destino di una persona quanto e più del quoziente intellettivo. Custodire quella finestra è una responsabilità che riguarda tutti.

Ma c’è di più. Albert Bandura, uno dei giganti della psicologia del Novecento, ha dimostrato con i suoi studi che l’apprendimento vicario è il più potente: impariamo guardando. E ha dato un nome al motore segreto di ogni riuscita, l’autoefficacia: la convinzione di potercela fare. Quella convinzione non nasce dai discorsi, nasce dai modelli. Un giovane che vede davanti a sé un adulto credibile, coerente, che non predica ma vive, sviluppa la certezza silenziosa di poter camminare a sua volta. È qui che si gioca tutto: più che di modelli lontani, osservati attraverso uno schermo, i ragazzi hanno bisogno di testimoni tangibili, in carne e ossa, sui quali poggiare lo sguardo quando il coraggio vacilla. Del resto, i giovani raramente diventano ciò che diciamo loro: diventano ciò che ci vedono essere.

John Bowlby, il padre della teoria dell’attaccamento, aggiungerebbe che ogni esplorazione coraggiosa del mondo nasce da una base sicura: il bambino – e poi il ragazzo – si avventura tanto più lontano quanto più sa di avere un porto a cui tornare. La fiducia degli adulti è esattamente questo: non una gabbia dorata, ma un porto. Non trattiene, rassicura. E c’è una verità che dovremmo scriverci sul cuore: la fiducia è l’unica eredità che frutta interessi mentre ancora la si dona.

E l’errore? La psicologa Carol Dweck, a Stanford, ha mostrato che ciò che distingue chi cresce da chi si blocca non è il talento, ma la mentalità: chi crede che le capacità si possano sviluppare trasforma ogni caduta in allenamento; chi si sente giudicato, invece, smette di provare per timore di deludere. Ecco perché un ambiente che accoglie lo sbaglio non abbassa il livello: lo innalza, perché libera le energie migliori. Maria Montessori lo aveva intuito un secolo prima, condensando la pedagogia in quattro parole: “aiutami a fare da solo”. Accompagnare senza sostituirsi, sostenere senza incombere. Perché nessuno ha mai imparato a camminare senza che qualcuno, prima, avesse accettato di vederlo cadere.

Erik Erikson, che ha dedicato la vita a studiare le stagioni dell’esistenza, definiva l’adolescenza il tempo della costruzione dell’identità: la domanda che abita ogni ragazzo non è “cosa devo fare?”, ma “chi sono io?”. E a quella domanda non si risponde con una lezione: si risponde con uno sguardo che riconosce. Viktor Frankl, sopravvissuto ai lager e fondatore della logoterapia, ci ha lasciato la lezione più alta: l’essere umano non è spinto soltanto dai bisogni, è attratto dal significato. I giovani non cercano una vita comoda: cercano una vita che valga. Offrire loro un perché è più decisivo che spianare ogni come.

Dare ascolto, spazio e fiducia ai giovani, allora, non è soltanto tenerezza: è lungimiranza. Un Paese che custodisce le abilità dei suoi ragazzi custodisce il proprio domani. Famiglie, scuola, imprese, comunità: ognuno può essere quel testimone tangibile che accende l’autoefficacia di un giovane. Basta poco, in fondo: chiedere chi sono prima di chiedere cosa sanno fare, aprire porte invece di alzare asticelle, restare accanto quando cadono, senza fretta di giudicare. E forse la domanda che ogni adulto dovrebbe porsi, guardandosi allo specchio, è disarmante nella sua semplicità: se un ragazzo oggi mi osservasse in silenzio, avrebbe voglia di diventare simile a me?

Il 15 luglio ci affida così un compito che somiglia a una vocazione: diventare adulti degni di essere emulati. Perché i giovani non chiedono strade spianate ma luci accese lungo il cammino. E ogni volta che un adulto vive con verità ciò in cui crede, da qualche parte un ragazzo alza lo sguardo, riconosce la propria strada e scopre che la vita merita davvero di essere abbracciata in pienezza. È così che il futuro, come spesso accade, non arriva con clamore ma entra in punta di piedi, negli occhi di un giovane che ha incontrato qualcuno che è disposto davvero a credere in lui.