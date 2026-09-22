Partecipazione sociale al Sud: la comunità scrive la propria storia

Il Mezzogiorno d’Italia porta nel suo volto i segni di secoli di incontri: greci e normanni, arabi e spagnoli, pellegrini e mercanti hanno lasciato tracce che oggi si leggono nelle cattedrali, nei dialetti, nei sapori. Questa stratificazione non è solo patrimonio da custodire in un museo, ma un terreno fertile su cui far crescere qualcosa di nuovo: comunità capaci di affrontare insieme le sfide del presente. I divari che ancora segnano il Sud, occupazionali, infrastrutturali, educativi, non si colmano soltanto con interventi calati dall’alto. Servono anche, e forse soprattutto, reti di persone che si assumono la responsabilità del bene comune. La partecipazione sociale, in questo senso, non è un’opzione tra le tante: è il modo concreto in cui una comunità smette di subire la propria storia e comincia a scriverla.

Le parrocchie, da sempre presidio di prossimità nei paesi e nei quartieri delle periferie meridionali, offrono un esempio prezioso. Dove una comunità cristiana si mette in ascolto dei bisogni reali — un doposcuola per i ragazzi a rischio di abbandono scolastico, una mensa che è anche luogo di incontro, un gruppo che si prende cura degli anziani soli — nasce un tessuto sociale che nessuna misura economica, da sola, potrebbe generare. La dottrina sociale della Chiesa lo ricorda da tempo: la sussidiarietà non è un principio astratto, ma l’invito a valorizzare ogni corpo intermedio, famiglie, associazioni, cooperative, oratori, come protagonista dello sviluppo, prima ancora che destinatario di assistenza.

Ci sono già segnali incoraggianti. Cooperative di comunità che rigenerano borghi spopolati, reti di volontariato che accompagnano i migranti nell’inserimento lavorativo, imprese sociali che uniscono giovani laureati e artigiani anziani nella stessa bottega.

Sono semi piccoli, ma reali, di un Sud che non aspetta di essere salvato, bensì si organizza per salvarsi da sé, senza rinunciare all’aiuto di chi vuole camminare al suo fianco. Colmare i divari, allora, significa investire fiducia nelle persone prima ancora che risorse nei progetti. Significa credere che la bellezza del paesaggio meridionale, le sue coste, i suoi borghi, le sue luci, meriti di essere abitata da comunità vive, non solo contemplata da lontano. Un Sud che partecipa è un Sud che genera speranza: per i suoi figli che oggi partono, e per quelli che domani, forse, sceglieranno di restare o di tornare.