Salito vicino al cielo, sulle Ande, come mai a nessun suo predecessore era mai accaduto, Leone ha lasciato la sua amata America Latina molto diversa da come l’aveva trovata qualche giorno fa. Più compresa di sé, più matura. Più importante, quindi con maggiori responsabilità. Nemmeno Francesco era mai riuscito a dare al popolo sudamericano e ai suoi pastori un senso maggiore del loro ruolo nella Chiesa di questo scorcio di secolo.

Un viaggio, il suo, che però non ha soluzioni di continuità rispetto agli altri che lo hanno preceduto, e viene in mente quello in Francia come anche quello in Spagna. Qui e là Prevost aveva dato la stessa responsabilità, la stessa coscienza di sé, a questa parte del mondo: più vecchia, non decadente. Chiamata a farsi guida in un mondo che dovrà tornare ad essere multilaterale, obbligata a mettere la sua antica saggezza a disposizione dei popoli e della Chiesa esattamente come l’America Latina deve mettere la sua energia, i suoi entusiasmi.

Come spesso accade, il Papa ha posto all’inizio e alla fine del pellegrinaggio due interventi essenziali. Iniziamo dall’ultimo: “Il malvagio ritiene che Dio sia come i padroni di questo mondo. E i padroni di questo mondo si ritengono spesso come Dio” ha detto celebrando una grande messa nella parte peruviana dell’Amazzonia.

“La salute della nostra vita e quella della terra che abitiamo vanno insieme: perciò tutto quanto ferisce la dignità della vita distrugge la bellezza della terra”, ha aggiunto, “l’intraprendenza dell’uomo e la cura del creato vanno insieme: perciò tutto quanto sfrutta il lavoro rapina l’ambiente. La pace sociale e l’equilibrio ecologico vanno insieme: perciò la violenza fatta al popolo è violenza fatta alla terra e la violenza fatta alla terra è violenza fatta al popolo”. Ragionamento sintetico, ma completo: mette in un unico ordine l’uomo, il creato, la dignità sociale, la buona economia e il popolo. Il popolo.

Qui torna in mente il doppio ragionamento enunciato proprio all’inizio della missione, ancor prima di scendere la scaletta dell’aereo. Il Pontefice, infatti, si è detto fiero di aver esercitato il diritto di voto. Non importa qui come (del resto le interpretazioni date, in un senso come nell’altro, lasciano il tempo che trovano); l’importante è avere votato. È un richiamo ad assumersi ciascuno le proprie responsabilità di fronte a Dio, alla propria coscienza e al prossimo. Era dai tempi di Don Milani che non si sentiva un richiamo così chiaro e forte all’impegno civile.

Talmente forte che Leone XIV stesso lo ha ripreso, indirettamente ma inequivocabilmente, quando trentasei ore dopo ha affrontato il tema della democrazia. La democrazia è parte del patrimonio dell’uomo e va tutelata ovunque e in ogni luogo, ha affermato; la democrazia si rafforza anche attraverso la condotta quotidiana della vita pubblica “mediante la disponibilità all’ascolto, l’uso accorto delle parole, la paziente ricerca di un’intesa e la capacità di considerare chi la pensa diversamente come un concittadino con cui condividere un futuro comune”.

Lezione di civiltà che vale per l’Europa, per l’America Latina, per tutti i continenti. Il ragionamento sulle democrazie e su chi e cosa le minaccia si va facendo sempre più centrale in questo pontificato e rischia di esserne una cifra irrinunciabile. Ma attenzione, quella del Papa è una chiamata all’impegno, non al disimpegno. Ci spieghiamo: non basta auspicare da parte dei governanti la saggezza, la moderazione, la capacità di mediazione. Il riferimento al diritto di voto, nelle parole del Papa, diviene anche un forte richiamo al singolo cristiano, interpellato ad operare attraverso la propria scelta nell’urna. Non esiste la possibilità di demandare, non esistono assegni in bianco: ognuno ha il diritto e il dovere di esercitare sia la decisione, sia il controllo successivo. È la democrazia, non ci si può far niente. La rinuncia è l’equivalente di un piatto di lenticchie.