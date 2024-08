Dal Pane della Parola al Pane eucaristico

Oggi ascoltiamo la parte finale del discorso di Gesù sul pane, dopo la moltiplicazione dei pani. Nella prima parte del discorso Gesù si era presentato come Pane/Parola disceso dal cielo, suscitando la mormorazione dei “giudei”, che ritenevano, invece, che fosse la Torah/Legge la Parola discesa dal cielo. In questa seconda parte Gesù fa un passo ulteriore, affermando che non è unicamente la sua Parola ad essere pane, ma la sua stessa persona: “Il pane che io darò è la mia carne”. Qualcosa di inimmaginabile! “Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: Come può costui darci la sua carne da mangiare?”. Gesù passa dalla figura della manna all’agnello pasquale!

Il discorso di Gesù diventa davvero duro e scandaloso per i “cuori incirconcisi” (Geremia 9,26). Lungi da smorzare i toni e da mitigare il linguaggio, sembra che Gesù li esacerbi. Come inquadratura di questa sezione del discorso troviamo, all’inizio (v.51) e alla fine (v.58), l’affermazione di Gesù: “Chi mangia questo pane vivrà in eterno”. E poi, per ben quattro volte, in forma positiva e negativa, egli ribadisce la necessità di mangiare la sua carne e di bere il suo sangue per avere la vita: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna” / “Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita”.

Gesù a questo punto parla in un modo molto fisico e crudo per non dare spazio ad una interpretazione simbolica o parabolica. Notiamo l’insistenza quasi mattacchiona sulla concretezza nelle parole impiegate: pane/cibo/bevanda: 7 volte; mangiare/bere: 11 volte; carne/sangue: 10 volte; vita/vivo/vivere/risuscitare: 10 volte. Il Pane della Parola adesso diventa il Pane dell’Eucaristia, cioè, il corpo e il sangue di Gesù, la sua umanità.

Mentre Gesù parlava del Pane/Parola si poteva dare una interpretazione simbolica, come la Sapienza di cui si parla nella prima lettura (Proverbi 9,1-6). Qui però non si tratta solo di una nuova dottrina o sapienza: “Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo”. E questo sconcerta i suoi uditori. Aggiungendo poi il “bere il sangue” lo scandalo è totale perché si trattava di qualcosa interdetta, un peccato punibile di morte (vedi Levitico 17). Naturalmente i suoi uditori non potevano capire questo discorso, ma lo potevano capire molto bene i lettori cristiani di San Giovanni. È a loro che l’evangelista si rivolge. Questo testo, infatti, è una catechesi sull’Eucaristia, forse introdotto nel IV vangelo in un secondo momento. E c’erano delle ragioni per insistere sulla concretezza del corpo, carne e sangue, perché verso la fine del primo secolo c’erano delle correnti gnostiche che disprezzavano il corpo e la materia rischiando di svuotare e negare l’incarnazione. Ecco perché San Giovanni ha a cuore insistere che il Verbo si è fatto carne.

Spunti di riflessione