NovaWalk, sicurezza e attenzione alla persona nel futuro delle tecnologie assistive

Dietro un dispositivo che sostiene il cammino ci sono prove che raramente diventano una notizia. Eppure riguardano la sicurezza di chi dovrà affidargli parte del proprio equilibrio. L’11 settembre 2026 il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento ha annunciato che NovaWalk, il deambulatore robotico collaborativo sviluppato dal MIRO Lab, ha superato le prove tecniche previste nel percorso di certificazione come dispositivo medico. Le verifiche hanno riguardato la sicurezza elettrica e meccanica, la compatibilità elettromagnetica e gli aspetti legati alle emissioni radio e all’esposizione ai campi elettromagnetici. I test sono stati svolti presso i laboratori Elettra di Calenzano, in provincia di Firenze.

La comunicazione descrive un avanzamento verso la certificazione, senza dichiarare concluso l’intero procedimento. La distinzione conta: un risultato tecnico positivo non consente, da solo, di promettere un beneficio clinico a ogni possibile utilizzatore. NovaWalk nasce per interagire con la persona e sostenerla nella deambulazione. Nel progetto ERMES, coordinato da Trento con la collaborazione dell’Università dell’Aquila, è prevista una sperimentazione con utenti pediatrici che presentano disabilità fisiche e cognitive capaci di compromettere il cammino. Il Dipartimento spiega che il protocollo è stato presentato al Comitato Etico Nazionale Pediatrico e che le prove tecniche rientravano nella documentazione richiesta. Per capire il significato di questo lavoro bisogna guardare all’incontro tra il dispositivo e chi lo usa. Sostenere un movimento richiede attenzione alle capacità della persona, ai suoi tempi e a come si sente durante l’attività.

Una macchina progettata per collaborare deve lasciare spazio all’iniziativa dell’utilizzatore e offrire un aiuto adeguato alla situazione. Quanto questo avvenga bene va valutato con osservazioni e risultati verificabili. Anche la facilità d’uso merita attenzione: comandi poco chiari o regolazioni difficili possono rendere faticoso un ausilio pensato per alleggerire una difficoltà. La rivista dell’ateneo ricostruisce un percorso di ricerca e progettazione condivisa con realtà impegnate nella disabilità, tra cui Anffas Trentino e la Lega del Filo d’Oro. Coinvolgere chi conosce le esigenze quotidiane può aiutare a porre domande che in laboratorio rischiano di arrivare tardi. Come si avvicina la persona al deambulatore? Quanto è semplice interrompere l’attività? Chi deve regolarlo e quali informazioni servono a chi accompagna l’utilizzatore? Sono domande da portare nella valutazione di qualsiasi soluzione assistiva.

L’annuncio di settembre riguarda un sistema pensato per l’ambiente domestico e le strutture sanitarie. Anche questa prospettiva richiede concretezza. Una stanza, un corridoio e un luogo di cura hanno spazi e modalità d’uso differenti; conoscere l’ambiente aiuta a capire se un ausilio possa inserirsi nelle attività di una persona. La possibilità di svolgere un movimento va collegata alle attività scelte dall’utilizzatore. Nella comunicazione delle innovazioni sarebbe utile dare più spazio proprio a questi passaggi. La robotica suscita aspettative comprensibili, soprattutto quando incontra bisogni ai quali si cerca risposta da molto tempo. Per rispettare quelle aspettative occorre raccontare con cura il risultato raggiunto, il lavoro ancora necessario e le persone alle quali si rivolge la sperimentazione. L’autonomia può assumere forme diverse.

Il valore di un ausilio si misura rispetto alle priorità del suo utilizzatore, senza trasformare una specifica capacità motoria nel metro della dignità personale. NovaWalk aggiunge un tassello al lavoro italiano sulle tecnologie assistive. La notizia da seguire sarà il proseguimento del percorso, con dati che consentano di comprendere sicurezza, utilità e condizioni d’impiego. Sapere a che punto sia la ricerca permette a famiglie e professionisti di orientare le proprie attese e chiedere informazioni pertinenti.