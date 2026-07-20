Musei e biblioteche: una Bussola per non lasciare nessuno fuori

Da giugno 2026 è disponibile online “Oltre le barriere. Bussola per l’analisi dell’accessibilità dei luoghi della cultura”, uno strumento operativo pensato per aiutare musei, biblioteche, archivi e altri spazi culturali a leggere con maggiore attenzione il proprio livello di accessibilità e inclusione. È una notizia importante perché arriva in un momento in cui il tema non può più essere ridotto alla presenza di una rampa, di un ascensore o di un bagno accessibile. Questi elementi restano fondamentali, certo, ma non esauriscono il diritto alla cultura. Una persona può entrare fisicamente in un museo e sentirsi comunque esclusa, se non capisce i contenuti, se non trova informazioni accessibili, se non può orientarsi, se non riceve un’accoglienza adeguata.

La Bussola nasce come strumento di autoanalisi e autovalutazione. Questo dettaglio è significativo. Non si limita a dire agli operatori culturali che cosa dovrebbero fare, ma li invita a guardarsi con sincerità. È una differenza importante, perché l’accessibilità non si costruisce solo con grandi interventi strutturali. Spesso comincia da una domanda semplice: chi resta fuori da quello che proponiamo? Una persona cieca può orientarsi nel percorso? Una persona sorda può seguire una visita guidata o un video? Una persona con disabilità cognitiva trova testi comprensibili? Una persona in carrozzina riesce a raggiungere tutte le sale? Un anziano, una famiglia, un turista straniero o una persona con fragilità temporanea riescono a vivere l’esperienza senza sentirsi smarriti?

Per troppo tempo la cultura accessibile è stata raccontata come un’aggiunta, un progetto speciale, una visita dedicata, un’attività per “categorie” specifiche. In realtà dovrebbe essere una dimensione ordinaria del modo in cui musei, biblioteche e archivi si presentano al pubblico. La cultura è patrimonio comune solo se diventa realmente fruibile. Un quadro, un documento storico, una biblioteca, un percorso archeologico o una mostra temporanea non appartengono pienamente alla comunità se una parte delle persone non riesce ad accedervi in modo autonomo, dignitoso e comprensibile.

La forza di uno strumento come la Bussola sta proprio nel provare ad allargare lo sguardo. Le barriere possono essere fisiche, quando impediscono l’ingresso o il movimento. Possono essere sensoriali, quando mancano alternative visive, sonore o tattili. Possono essere cognitive, quando i testi sono complessi, i percorsi confusi, le informazioni eccessive o mal organizzate. Possono essere digitali, quando il sito web, la biglietteria online, le audioguide o i materiali scaricabili non sono accessibili. Possono essere economiche, linguistiche, culturali, perfino relazionali, quando l’accoglienza non è preparata ad ascoltare bisogni diversi senza imbarazzo o improvvisazione.

In questi anni il PNRR ha portato risorse importanti per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei luoghi della cultura. Il convegno promosso a Roma il 22 e 23 giugno dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura ha fatto il punto su interventi, risultati e prospettive. È un passaggio necessario, perché i finanziamenti possono aprire opportunità preziose, ma l’accessibilità non può dipendere solo dalla stagione dei bandi. Deve diventare una competenza stabile, una responsabilità ordinaria, un modo di progettare e gestire ogni servizio culturale.

La tecnologia, in questo percorso, può essere una grande alleata. Applicazioni accessibili, sottotitoli, audiodescrizioni, mappe tattili integrate con strumenti digitali, guide multimediali, QR code usati con criterio, contenuti in linguaggio facile da leggere, percorsi personalizzati, prenotazioni online semplici, chatbot ben progettati e materiali compatibili con le tecnologie assistive possono rendere più ricca l’esperienza di visita. Ma anche qui serve equilibrio. La tecnologia non deve sostituire la relazione, né diventare una nuova barriera. Se un’app è complicata, se il sito non funziona con uno screen reader, se il contenuto digitale non ha alternative accessibili, l’innovazione rischia di escludere invece di includere.

Un museo accessibile non è un museo meno raffinato. È un museo più intelligente. Un testo chiaro non impoverisce il contenuto, lo rende più raggiungibile. Un percorso ben segnalato non banalizza l’esperienza, la rende meno faticosa. Una visita pensata anche per chi ha disabilità sensoriali o cognitive non toglie nulla agli altri visitatori, anzi spesso arricchisce tutti. La vera qualità culturale non sta solo nella conservazione del patrimonio, ma nella capacità di farlo incontrare con le persone.

C’è poi un aspetto umano, spesso decisivo. L’accessibilità non è fatta soltanto di strumenti, ma di atteggiamenti. Un operatore formato, capace di comunicare con rispetto, di non infantilizzare, di non dare per scontato, di chiedere senza invadere e di aiutare senza sostituirsi, può cambiare completamente l’esperienza di una visita. Al contrario, anche un luogo ben attrezzato può risultare respingente se manca consapevolezza. La cultura accessibile richiede competenza tecnica, ma anche cura.

La Bussola può aiutare proprio perché obbliga a guardare l’esperienza nella sua interezza. Prima, durante e dopo la visita. Come una persona trova le informazioni? Come prenota? Come arriva? Come entra? Come si orienta? Come comprende? Come partecipa? Come lascia un feedback? Ogni passaggio può essere facilitante o discriminante. E ogni miglioramento, anche piccolo, può avere un impatto reale sulla vita delle persone.

Il punto più importante, però, è evitare che l’autovalutazione diventi un esercizio formale. Compilare uno strumento non basta. Serve trasformare le criticità emerse in un piano di lavoro: priorità, tempi, responsabilità, risorse, verifiche, coinvolgimento delle persone con disabilità e delle associazioni. L’accessibilità non si dichiara, si pratica. E si misura nell’esperienza concreta di chi entra in un luogo della cultura e capisce subito se è stato pensato anche per lui.

In fondo, parlare di musei, biblioteche e archivi accessibili significa parlare di democrazia culturale. La cultura non è un premio per chi riesce ad adattarsi agli spazi e ai linguaggi esistenti. È un diritto che deve imparare ad accogliere corpi, sensi, tempi e modi diversi di conoscere. Se la Bussola aiuterà i luoghi della cultura a farsi questa domanda con più coraggio, allora sarà molto più di uno strumento tecnico. Sarà un invito a costruire patrimoni non solo conservati, ma finalmente condivisi.