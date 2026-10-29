Intervento

Minori e digitale: educare a un uso consapevole per custodire la nostra magnifica umanità

Di don Fortunato Di Noto
Foto di Sanket Mishra su Unsplash

Il Primo Dossier Nazionale di Meter (presentato in Italia il 23 giugno 2025) ha documentato che i minori vittime di deepnude attraverso l’intelligenza artificiale, solo nel primo semestre del 2025, erano n. 2.967 minori. “Spogliati” virtualmente tramite l’IA generativa (fenomeno del deepnude e del deepfake) con conseguenze traumatiche profonde e che hanno richiesto aiuto e accompagnamento psicologico.

Le chatbot, inoltre, sono state particolarmente utilizzate per l’adescamento e nell’indagine svolta su un campione di 989 studenti tra i 14 e i 18 anni rivela che: il 92,2% dei ragazzi utilizza i chatbot; il 65,7% conosce il fenomeno del deepnude; il 52,3% non riesce a distinguere un contenuto deepfake dalla realtà.

I canali di diffusione, palesemente non nascosti, sono centinaia (segnalati anche alle autorità competenti per l’accertamento di reti a danno dei minori); sono gruppi dediti a questi scambi, tra cui 507 gruppi Signal monitorati (oltre a canali su altre app di messaggistica). L’IA generativa ha aperto nuovi scenari e situazioni di “naufragi digitali” sempre più critici, spesso in mano ai malintenzionati che con chatbot programmati per adescare i minori, li spingono a inviare foto intime e alimentare mercati di abusi, definendo l’attuale quadro normativo ancora inadeguato, e in molti casi all’autolesionismo e al suicidio.

Situazioni reali e di estrema gravità che spingono molti Stati a porre leggi di divieto e forse poche risorse ad una “educazione consapevole e in sicurezza” di questi strumenti che non sono mai neutrali e che incidono, se non consapevolmente utilizzati, a ferire e non custodire “la magnifica umanità che ci è stata in dono” (Magnifica humanitas, 90).

Da qui un forte appello agli “imperatori digitali’ a non comportarsi come i nuovi “Erodi” che fanno stragi di innocenti e innocenza. Imperatori digitali che hanno in mano un potere tale da esercitare che non dimentichi il rispetto della dignità umana. Nessuno desidera “proibire” ma regolamentare sicuramente e offrire a tutti, superando le nuove forme della “povertà digitale” oltre quella della fame e della povertà materiale, la sicurezza personale e sociale di cui tutti devono ricevere, senza discriminazione e distanze.

La recente (28 ottobre 2026) legge nello Stato di New York, a firma della governatrice Kathy Hochul, richiama ed elenca alcune “funzioni non sicure” vietate quando dall’altra parte dello schermo c’è un minore di 18 anni, e le nuove regole entreranno in vigore dall’1 gennaio. La prima regola da rispettare riguarda proprio le relazioni finte: “Non sarà più possibile per i minori accedere a chatbot che fingono di essere i loro amici, fidanzati e fidanzate”. Ai chatbot sarà anche vietato conservare informazioni sensibili sulla salute emotiva e fisica dei ragazzi e scoraggiarli dal chiedere aiuto a professionisti abilitati.

I comportamenti vietati che il Chatbot deve rispettare: – con un utente minorenne, il chatbot non potrà far credere di essere una persona reale, con emozioni, opinioni o un vero rapporto con chi scrive; – non potrà usare lusinghe, proporre contenuti sessualmente espliciti né incoraggiare il ragazzo a mantenere segreti o adottare comportamenti dannosi.

Apparirebbero, queste restrizioni, superflue, se si applicherebbe il buon senso e un’etica negli algoritmi; ma intrinsecamente esprimono preoccupazione, non dobbiamo permettere o delegare alle macchine il nostro pensare, significherebbe cedere alle macchine la dignità. Asimov ce lo ricordava con “Io robot”, già allora una grande lezione, poco considerata.

È necessario disarmare l’IA. Papa Leone XIV richiamava, “(…) sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più militare ma economica e cognitiva” (Magnifica humanitas, 110). Non significa rifiutare la tecnologia, impossibile oggi, ma impedirle di diventare strumento di dominio. Un dominio che non può rendere schiavi già partendo dai bambini. E tutto questo non è puerilismo, anzi, è la tutela di un presente per avere uomini e donne domani capaci di amare l’umanità nella sua magnifica bellezza.

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