Minori e digitale: educare a un uso consapevole per custodire la nostra magnifica umanità

Il Primo Dossier Nazionale di Meter (presentato in Italia il 23 giugno 2025) ha documentato che i minori vittime di deepnude attraverso l’intelligenza artificiale, solo nel primo semestre del 2025, erano n. 2.967 minori. “Spogliati” virtualmente tramite l’IA generativa (fenomeno del deepnude e del deepfake) con conseguenze traumatiche profonde e che hanno richiesto aiuto e accompagnamento psicologico.

Le chatbot, inoltre, sono state particolarmente utilizzate per l’adescamento e nell’indagine svolta su un campione di 989 studenti tra i 14 e i 18 anni rivela che: il 92,2% dei ragazzi utilizza i chatbot; il 65,7% conosce il fenomeno del deepnude; il 52,3% non riesce a distinguere un contenuto deepfake dalla realtà.

I canali di diffusione, palesemente non nascosti, sono centinaia (segnalati anche alle autorità competenti per l’accertamento di reti a danno dei minori); sono gruppi dediti a questi scambi, tra cui 507 gruppi Signal monitorati (oltre a canali su altre app di messaggistica). L’IA generativa ha aperto nuovi scenari e situazioni di “naufragi digitali” sempre più critici, spesso in mano ai malintenzionati che con chatbot programmati per adescare i minori, li spingono a inviare foto intime e alimentare mercati di abusi, definendo l’attuale quadro normativo ancora inadeguato, e in molti casi all’autolesionismo e al suicidio.

Situazioni reali e di estrema gravità che spingono molti Stati a porre leggi di divieto e forse poche risorse ad una “educazione consapevole e in sicurezza” di questi strumenti che non sono mai neutrali e che incidono, se non consapevolmente utilizzati, a ferire e non custodire “la magnifica umanità che ci è stata in dono” (Magnifica humanitas, 90).

Da qui un forte appello agli “imperatori digitali’ a non comportarsi come i nuovi “Erodi” che fanno stragi di innocenti e innocenza. Imperatori digitali che hanno in mano un potere tale da esercitare che non dimentichi il rispetto della dignità umana. Nessuno desidera “proibire” ma regolamentare sicuramente e offrire a tutti, superando le nuove forme della “povertà digitale” oltre quella della fame e della povertà materiale, la sicurezza personale e sociale di cui tutti devono ricevere, senza discriminazione e distanze.

La recente (28 ottobre 2026) legge nello Stato di New York, a firma della governatrice Kathy Hochul, richiama ed elenca alcune “funzioni non sicure” vietate quando dall’altra parte dello schermo c’è un minore di 18 anni, e le nuove regole entreranno in vigore dall’1 gennaio. La prima regola da rispettare riguarda proprio le relazioni finte: “Non sarà più possibile per i minori accedere a chatbot che fingono di essere i loro amici, fidanzati e fidanzate”. Ai chatbot sarà anche vietato conservare informazioni sensibili sulla salute emotiva e fisica dei ragazzi e scoraggiarli dal chiedere aiuto a professionisti abilitati.

I comportamenti vietati che il Chatbot deve rispettare: – con un utente minorenne, il chatbot non potrà far credere di essere una persona reale, con emozioni, opinioni o un vero rapporto con chi scrive; – non potrà usare lusinghe, proporre contenuti sessualmente espliciti né incoraggiare il ragazzo a mantenere segreti o adottare comportamenti dannosi.

Apparirebbero, queste restrizioni, superflue, se si applicherebbe il buon senso e un’etica negli algoritmi; ma intrinsecamente esprimono preoccupazione, non dobbiamo permettere o delegare alle macchine il nostro pensare, significherebbe cedere alle macchine la dignità. Asimov ce lo ricordava con “Io robot”, già allora una grande lezione, poco considerata.

È necessario disarmare l’IA. Papa Leone XIV richiamava, “(…) sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più militare ma economica e cognitiva” (Magnifica humanitas, 110). Non significa rifiutare la tecnologia, impossibile oggi, ma impedirle di diventare strumento di dominio. Un dominio che non può rendere schiavi già partendo dai bambini. E tutto questo non è puerilismo, anzi, è la tutela di un presente per avere uomini e donne domani capaci di amare l’umanità nella sua magnifica bellezza.