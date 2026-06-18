Magnifica Humanitas: l’enciclica che pone limiti etici all’intelligenza artificiale

Attraverso la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV ci ha donato una riflessione destinata a segnare il dibattito sul rapporto tra etica, tecnologia e società. A centotrentacinque anni dalla Rerum novarum di Leone XIII, il Santo Padre ha aggiornato la Dottrina sociale della Chiesa confrontandosi con una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo: l’avvento dell’intelligenza artificiale. Il filo conduttore del documento è chiaro. L’innovazione tecnologica rappresenta una straordinaria opportunità, ma non può diventare un potere svincolato da principi morali. Ogni tecnologia porta con sé la visione di chi la progetta, di chi la finanzia, di chi la governa e di chi la utilizza. Per questo motivo non può essere considerata neutrale. La questione decisiva non riguarda soltanto ciò che l’intelligenza artificiale è capace di fare, ma soprattutto gli obiettivi che l’umanità decide di perseguire attraverso di essa. Da qui nasce l’invito del Papa a “disarmare” l’intelligenza artificiale. Un’espressione che va ben oltre il solo significato letterale. Significa sottrarre questi strumenti alla logica della competizione senza limiti, evitare che vengano utilizzati come strumenti di dominio economico, politico o culturale e impedire che il controllo delle tecnologie resti concentrato nelle mani di pochi soggetti. L’innovazione deve invece favorire cooperazione, inclusione e sviluppo condiviso.

Al centro dell’enciclica rimane la persona umana. Leone XIV ribadisce che ogni individuo possiede una dignità che non dipende dall’efficienza, dalla produttività o dall’utilità sociale. È un valore originario, che precede qualsiasi risultato e che fonda l’universalità dei diritti umani. Da questa convinzione discende anche il richiamo al bene comune, inteso come responsabilità condivisa verso ogni popolo, la sua identità e il suo diritto a contribuire alla comunità internazionale. Qualunque progetto volto a cancellare o sottomettere una nazione viene indicato come moralmente inaccettabile. L’enciclica affronta inoltre il tema delle disuguaglianze digitali. Le conoscenze scientifiche e gli strumenti tecnologici non possono diventare un privilegio riservato a pochi. Occorre garantire un accesso equo alle opportunità offerte dall’innovazione, proteggere le persone più vulnerabili e contrastare fenomeni come la manipolazione dell’informazione, la diffusione dell’odio e la disinformazione. Il messaggio conclusivo guarda alla costruzione della pace. Leone XIV invita a superare la logica della cosiddetta “guerra giusta“, indicando nel dialogo, nella cooperazione internazionale e nel multilateralismo le vie autentiche per affrontare i conflitti contemporanei. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale può amplificare tanto il bene quanto il male, il Papa richiama la responsabilità di custodire un’umanità capace di mettere sempre la persona, e non la macchina, al centro del futuro.