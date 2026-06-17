Magnifica Humanitas e IA: custodire e promuovere la dignità umana

Tra i documenti più significativi del recente Magistero pontificio, la nuova enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV si candida a occupare un posto di rilievo non soltanto nella riflessione sociale della Chiesa, ma anche nel dibattito culturale e giuridico del nostro tempo. Il testo affronta infatti una delle questioni più decisive del XXI secolo: l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla vita delle persone, sulle relazioni sociali e sulle strutture economiche e politiche.

La storia della Dottrina sociale della Chiesa dimostra come alcune encicliche abbiano saputo anticipare trasformazioni che sarebbero poi entrate stabilmente nel patrimonio giuridico e civile delle nazioni. Così avvenne con la Rerum Novarum di Papa Leone XIII, che pose al centro la dignità del lavoro umano, il valore della persona rispetto alle logiche produttive e il diritto dei lavoratori a una retribuzione equa. Allo stesso modo, la Pacem in terris di Giovanni XXIII contribuì a diffondere una visione fondata sul riconoscimento universale dei diritti e dei doveri della persona, influenzando il successivo sviluppo delle carte internazionali dedicate ai diritti umani.

In questa prospettiva si colloca anche Magnifica Humanitas. Ciò che emerge con particolare forza è la consapevolezza che l’Intelligenza Artificiale non rappresenta una semplice innovazione tecnologica né una questione settoriale da affidare esclusivamente agli esperti. Secondo Papa Leone XIV, ci troviamo davanti a una trasformazione profonda, capace di incidere sulle modalità con cui l’uomo lavora, comunica, apprende e prende decisioni. Per questo motivo il tema non può essere considerato una questione marginale o un problema temporaneo da amministrare, ma interpella direttamente le categorie fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa.

L’enciclica richiama la responsabilità della comunità ecclesiale nel confrontarsi con i cambiamenti della storia. La Chiesa, infatti, non vive separata dalle vicende dell’umanità, ma ne condivide speranze, sfide e inquietudini. Di fronte a processi che possono generare nuove opportunità ma anche nuove disuguaglianze, essa è chiamata a offrire un contributo etico e culturale orientato alla promozione del bene comune, della giustizia sociale e della fraternità tra i popoli.

Tale impegno non implica alcuna sovrapposizione tra l’ambito religioso e quello politico. Come ha chiarito il Concilio Vaticano II, la Chiesa riconosce la legittima autonomia delle istituzioni civili e non pretende di sostituirsi allo Stato nelle sue competenze. Il suo compito consiste piuttosto nell’accompagnare l’umanità nei passaggi più delicati della sua storia, offrendo criteri di discernimento e una particolare attenzione verso le fragilità che ogni trasformazione porta con sé. In questo senso, Magnifica Humanitas appare come un invito a governare il progresso tecnologico senza perdere di vista la centralità della persona. Perché il futuro dell’Intelligenza Artificiale non può essere misurato soltanto dall’efficienza degli algoritmi, ma dalla capacità di custodire e promuovere la dignità umana.