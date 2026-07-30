MaaS for Italy, l’innovazione che vale solo se nessuno resta indietro

E’ stato pubblicato il white paper di MaaS for Italy, il primo programma nazionale dedicato alla Mobility as a Service, cioè a un modello di mobilità che permette di pianificare, prenotare e pagare diversi servizi di trasporto attraverso piattaforme digitali integrate. È una notizia importante, perché racconta un pezzo concreto della trasformazione digitale italiana. Al 31 maggio la sperimentazione aveva già registrato quasi 950 mila viaggi, con una media di oltre 16 viaggi per utente, e nei giorni successivi i risultati presentati pubblicamente hanno parlato di oltre un milione di viaggi e circa 60 mila utenti iscritti. Numeri rilevanti, che mostrano un interesse reale verso un modo diverso di muoversi.

MaaS significa, in pratica, provare a superare la frammentazione quotidiana dei trasporti. Non più un’app per il bus, un sito per il treno, un altro servizio per il taxi, un’altra piattaforma per la sharing mobility e informazioni spesso sparse tra operatori diversi. L’idea è mettere insieme più possibilità di viaggio in un unico ecosistema digitale, capace di suggerire percorsi, combinare mezzi pubblici e privati, facilitare pagamenti e prenotazioni. Per molti cittadini può essere una semplificazione. Per una persona con disabilità, però, può diventare qualcosa di ancora più importante: la possibilità di pianificare uno spostamento con meno incertezza.

La mobilità, infatti, non è mai soltanto movimento. È accesso al lavoro, alla scuola, alla salute, alla cultura, agli affetti, alla vita sociale. Una persona può avere il diritto di partecipare a un evento, ma se non riesce a raggiungerlo quel diritto resta teorico. Può avere un appuntamento medico, ma se il percorso non è chiaro o accessibile vive un’ansia in più. Può voler andare al cinema, a un colloquio, in università o da un amico, ma se deve controllare troppe variabili rischia di rinunciare prima ancora di partire. Una buona piattaforma MaaS potrebbe ridurre questa fatica invisibile.

Il punto decisivo, però, è l’accessibilità. Una mobilità digitale non è automaticamente una mobilità inclusiva. Se l’app non funziona bene con gli screen reader, se non è navigabile da tastiera, se usa contrasti insufficienti, se le mappe non hanno alternative testuali, se le informazioni sugli ascensori o sui percorsi accessibili non sono aggiornate, il sistema può escludere proprio chi avrebbe più bisogno di uno strumento affidabile. L’innovazione, quando non considera la disabilità fin dall’inizio, rischia di trasformarsi in una barriera elegante, moderna, ma pur sempre barriera.

Per questo MaaS for Italy dovrebbe essere letto anche come una grande occasione di progettazione accessibile. Non basta integrare i servizi di trasporto. Bisogna integrare anche le informazioni sull’accessibilità reale: fermate utilizzabili, ascensori funzionanti, mezzi attrezzati, percorsi senza ostacoli, assistenza disponibile, tempi di percorrenza realistici per chi si muove più lentamente o con ausili. La persona non deve scoprire il problema quando è già in strada. Deve poter sapere prima se quel viaggio è possibile, sicuro e sostenibile.

C’è poi il tema della personalizzazione. Un percorso considerato “migliore” da un algoritmo non è necessariamente il migliore per tutti. Per qualcuno conta il prezzo, per altri la velocità, per altri ancora il minor numero di cambi. Per una persona in carrozzina può essere decisivo evitare una fermata non accessibile. Per una persona cieca può essere importante ricevere istruzioni chiare e compatibili con strumenti vocali. Per una persona con disabilità cognitiva può essere utile avere indicazioni semplici, ripetibili, senza passaggi confusi. Una piattaforma intelligente dovrebbe permettere di impostare bisogni e preferenze senza trasformarli in un percorso complicato.

La sperimentazione italiana ha coinvolto territori diversi e ha mostrato che il modello può funzionare. Ora, però, arriva la fase più delicata: passare dal progetto sperimentale a un sistema stabile. Gli incentivi, i finanziamenti e le iniziative legate al PNRR hanno permesso di testare soluzioni nuove. Ma perché l’impatto resti, serviranno governance, manutenzione dei dati, regole condivise tra operatori, continuità tecnologica e attenzione costante alla qualità dell’esperienza. Un servizio digitale abbandonato dopo la fase pilota rischia di diventare l’ennesima promessa incompiuta.

L’accessibilità dovrebbe essere uno dei criteri centrali di questa evoluzione. Non come voce secondaria o sezione separata, ma come parte della qualità complessiva. Un MaaS davvero maturo dovrebbe essere misurato anche sulla capacità di servire persone con disabilità, anziani, caregiver, famiglie con bambini, turisti con bisogni specifici, cittadini con difficoltà temporanee. Se funziona per loro, spesso funziona meglio per tutti. Se invece funziona solo per l’utente rapido, autonomo, esperto e senza ostacoli, allora non è ancora un sistema pienamente pubblico nel senso più profondo del termine.

La tecnologia può aiutare anche a raccogliere dati preziosi. Capire quali percorsi vengono evitati, dove si concentrano le difficoltà, quali servizi non vengono usati perché poco accessibili, quali tratte generano più richieste di assistenza può orientare meglio gli investimenti. Ma anche qui serve attenzione: i dati devono essere usati per migliorare i servizi, non per scaricare sulla persona la responsabilità di adattarsi. La mobilità inclusiva non nasce solo da un’app più intelligente, ma da città, mezzi, fermate, marciapiedi e organizzazioni capaci di dialogare tra loro.

MaaS for Italy mostra che l’Italia può sperimentare modelli avanzati di mobilità digitale. La domanda, adesso, è quale idea di cittadino vogliamo mettere al centro. Un cittadino standard, veloce, sempre connesso, senza difficoltà? Oppure persone reali, con bisogni diversi, tempi diversi, strumenti diversi e diritti uguali? La differenza si vedrà nei dettagli: nei pulsanti, nelle mappe, nelle informazioni vocali, nei dati aggiornati, nella gestione degli imprevisti, nella possibilità di chiedere assistenza senza sentirsi un peso.

Una mobilità davvero moderna non è quella che permette solo di pagare tutto da un’unica app. È quella che consente a più persone di muoversi con meno ostacoli, meno ansia e più libertà. Se MaaS saprà andare in questa direzione, non sarà soltanto un progetto tecnologico. Diventerà una parte concreta dell’inclusione quotidiana, quella che non si annuncia con grandi parole, ma si riconosce quando una persona può uscire di casa, scegliere una destinazione e arrivarci senza dover combattere contro il sistema.