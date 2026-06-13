L’umanità che cura le ferite: la lezione di Papa Leone XIV

Nel panorama contemporaneo, in cui le parole rischiano spesso di dissolversi nel coro indistinto della retorica, l’ultimo intervento di Papa Leone XIV – il 24 maggio nella Terra dei Fuochi – contro le mafie s’impone con la lucidità e la forza di un gesto profetico. Non si è trattato di una condanna istituzionale tra le tante, né di un anatema teologico, per quanto necessario. Ciò che abbiamo ascoltato è l’espressione più autentica e incisiva della sua humanitas: una solidarietà che non si limita ad accarezzare le ferite delle vittime, ma che contrasta, a viso aperto, la disumanizzazione strutturale prodotta dal potere criminale mafioso.

Il nucleo del magistero di Leone XIV su questo tema non risiede in una dottrina fredda, bensì in un’empatia evangelica capace di tradursi in realtà. Quando il Pontefice parla di mafia, non descrive soltanto un fenomeno criminale da affrontare con i codici penali, ma indica piuttosto una “malattia dell’anima” che ruba all’essere umano la sua dignità originaria.

La sua humanitas si manifesta prima di tutto nello sguardo rivolto alle periferie esistenziali: territori in cui il ricatto mafioso ha sostituito lo Stato e, purtroppo, la speranza. Papa Leone XIV non parla da una cattedra distante. Scende idealmente e fisicamente nelle strade, incrocia gli sguardi dei giovani stretti nella morsa del reclutamento criminale, ascolta il pianto silenzioso delle madri. Risuonano, in questa prospettiva, alcuni spunti presenti nella lettera ai Casalesi di don Peppe Diana: “Per amore del mio popolo non tacerò”.

Vi è tuttavia un tratto distintivo, straordinariamente potente, in questa visione: l’umanità del Papa non è mai debolezza. Al contrario, si configura come una forza rivoluzionaria. Riaffermando la centralità della persona, Leone XIV smonta l’idolatria mafiosa dell’onore, del denaro e della violenza. Di fronte alla cultura della morte, oppone il “valore della dignità”. Il suo appello alla conversione, rivolto con decisione agli uomini delle cosche, non è un gesto sentimentale o un colpo di spugna, ma un invito severo e appassionato a ritrovare la propria umanità perduta. “Nessun uomo è una causa persa”, sembra dirci il Papa; e tuttavia, per salvarsi, è necessario spezzare le catene dell’ingiustizia.

L’approccio di Papa Leone XIV disegna una svolta culturale decisiva. La lotta alle mafie non può essere delegata esclusivamente alla magistratura e alle forze dell’ordine: richiede la ricostruzione del tessuto umano e sociale, oltre che giuridico. Esige un impegno diretto e continuo della Chiesa, nella sua interezza, e una responsabilità collettiva che coinvolga l’intera società. Con la sua humanitas, il Papa indica con chiarezza la strada: sconfiggere l’omertà con la solidarietà, la paura con l’unione, l’arroganza mafiosa con la forza di una vita vissuta nella giustizia e nella verità. È un richiamo che interpella credenti e non credenti, istituzioni e società civile. Perché la dignità umana, una volta risvegliata, rappresenta l’unico potere che nessuna mafia potrà mai comprare né sconfiggere.