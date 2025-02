L’importanza della giornata contro le discriminazioni

La Giornata Internazionale contro le Discriminazioni rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere e agire contro le disuguaglianze che affliggono molte categorie sociali, nel mondo reale e online. La finalità che questo momento si pone è la riflessione per attuare un cambio di paradigma: ogni persona deve avere il diritto di vivere una vita piena e dignitosa e senza discriminazioni, impegnandosi a tutto campo per promuovere l’inclusione e comprensione dell’altro quali valori universalmente riconosciuti e applicati. Il mio pensiero di fraternità si rivolge a tutti coloro i quali, ancora oggi, subiscono discriminazioni, tra cui le donne che, in alcuni casi, si trovano a fronteggiare le discriminazioni di genere, un fenomeno radicato che ha impedito a molte donne di godere pienamente dei loro diritti umani e civili, limitando il loro accesso all’istruzione, al lavoro, alla salute e, soprattutto, alla partecipazione attiva nella vita pubblica e religiosa. Abbiamo il dovere di agire senza riserve per arginare, attraverso azioni concrete imperniate sull’ascolto e sull’empatia, ogni tipo di discriminazione, promuovendo l’uguaglianza di genere e pari dignità, nell’ottica dei valori di fraternità universale, i quali devono e dovranno permeare ogni nostra azione.

Auspico quindi che, attraverso l’educazione e l’impegno ai valori fondanti del cristianesimo, si possa costruire un futuro dove le discriminazioni non trovino più̀ spazio. Le donne e gli uomini di fede devono essere promotori di cambiamenti reali, non solo attraverso la parola, ma anche con opere, sostenendo chi è marginalizzato e difendendo i diritti dei più̀ vulnerabili, tra cui, purtroppo, torno a ribadire, figurano sempre più donne vittime di discriminazione e violenza. Desidero che, l’associazionismo di matrice cristiana, possa continuare a fare da guida in questa opera di pace per l’affermazione del bene, testimoniando l’amore per tutti, senza esclusioni. In questo cammino, che ci impegna a vivere l’amore fraterno come un valore universale, possiamo sperare in un futuro di vera uguaglianza e fraternità per tutte le persone, di ogni popolo e condizione, senza escludere nessuno. Se avremo il coraggio di perseguire questo obiettivo, la Giornata Internazionale contro le Discriminazioni, avrà raggiunto il suo obiettivo più autentico e irrinunciabile.