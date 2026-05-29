Intervento

Leone XIV e l’enciclica sull’IA: una svolta agostiniana e francescana nel magistero

Di Oreste Bazzichi
Foto di Gerd Altmann da Pixabay

L’enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, dedicata all’impatto antropologico dell’intelligenza artificiale, si apre segnando una svolta significativa nel magistero contemporaneo. Il Papa ci mette davanti a un’immagine che non lascia scampo: o torniamo a costruire la città di Dio, dove l’uomo ritrova il suo volto nel Verbo incarnato, oppure rischiamo una nuova torre di Babele, eretta sulla potenza tecnica e sull’illusione dell’autosufficienza. È qui che la prospettiva cristologico‑francescana illumina il cammino: in Cristo, cuore della creazione, l’umanità scopre che il vero progresso non è dominio, ma fraternità.

Questa svolta non riguarda solo il tema – inedito nella storia della Chiesa – ma anche il cambio di registro teologico che attraversa l’intero testo. Un dato colpisce subito: nelle note, Tommaso d’Aquino compare solo tre volte, mentre tra Agostino (una decina di citazioni) e le encicliche Laudato si’, Fratelli tutti e Laudate Deum (2023) si superano le trenta citazioni. È un indizio eloquente: la fonte primaria dell’enciclica non è più la tradizionale sintesi aristotelico‑tomista, ma il corpus antropologico e spirituale maturato nel pontificato di Francesco, radicato nella sensibilità epistemologica agostiniana e francescana.

Uno dei passaggi più emblematici afferma: «Siamo un desiderio, non un algoritmo» (MH, cap. 1). Questo concetto è impossibile da collocare nella tradizione tomista classica. È pura antropologia agostiniana: l’uomo come desiderium Dei, come inquietudine del cuore. È una formula che porta dentro un’antropologia del desiderio più che della pura razionalità funzionale. Un accento tipicamente agostiniano (il cuore inquieto, il desiderio come luogo della verità dell’uomo) e molto vicino alla sensibilità francescana, affettiva e relazionale. È un manifesto antropologico che richiama direttamente Agostino: l’uomo come desiderium Dei, come apertura infinita che nessun calcolo può saturare. L’enciclica non critica la tecnocrazia solo sul piano etico, ma spirituale: la riduzione dell’umano a funzione è smontata contrapponendo al paradigma dell’efficienza quello del desiderio, della relazione, della spiritualità.

Il capitolo 3 riprende la grande intuizione della Civitas Dei: «Due città, due amori, due logiche storiche». È un modo di leggere la storia che non appartiene alla scolastica, ma alla teologia della storia agostiniana.  Applicata all’era dell’IA, questa categoria agostiniana diventa una chiave di discernimento: da una parte, la città della potenza algoritmica, dall’altra la città dell’amore e della fraternità. È una lettura della storia che non procede per deduzione da principi astratti, ma per discernimento spirituale, secondo la logica degli “amori che costruiscono il mondo”. L’IA è letta come “svolta epocale” che interpella la fede. E questo è un modo bonaventuriano di pensare la storia come luogo della rivelazione.

Originale è anche la risposta al transumanesimo: «Il vero ‘più che umano’ è l’uomo aperto alla grazia» (MH, cap. 3). Qui emerge la tradizione bonaventuriana: l’uomo non è una natura da potenziare tecnicamente, ma una creatura chiamata alla trasfigurazione. Il superamento dell’umano non è un progetto tecnologico, ma un evento di grazia.

Una svolta agostiniano-francescana è anche la critica alla potenza e la scelta alla mitezza francescana, dove l’IA può diventare luogo di tentazione di dominio: «La potenza senza amore genera nuove forme di schiavitù» (MH, cap. 4). Questo è il linguaggio di Fratelli tutti e di Laudato sì, dove la tecnica è giudicata non solo eticamente, ma spiritualmente, come tentazione di potenza.

Il capitolo 5 sviluppa il tema della “civiltà dell’amore” (espressione di Paolo VI), ma declinato in chiave francescana: «La civiltà dell’amore è l’unica risposta alla cultura della potenza». La critica alla tecnocrazia diventa così una critica alla logica del dominio, degli scarti, della sorveglianza. Qui si sente la forza del pensiero francescano: attenzione agli scartati, centralità della fraternità, critica alla logica del profitto.

L’enciclica Magnifica Humanitas recupera così una pluralità di voci medievali e umanistiche – Agostino, Francesco, Bonaventura, Duns Scoto – rimaste a lungo marginali. È come se la Chiesa avesse riaperto un cassetto antico per parlare al futuro. Per affrontare la rivoluzione dell’IA, non basta la metafisica della natura: serve una teologia cristologica della grazia, della relazione e della fraternità.

Pur nella svolta spirituale agostiniano-francescana, l’enciclica, comunque, mantiene la spina dorsale aristotelico-tomista della Dottrina sociale: bene comune, destinazione universale dei beni, sussidiarietà, solidarietà. Ma questi concetti costituiscono la cornice, non più il centro. Il cuore dell’enciclica è altrove: nella teologia del desiderio, nella fraternità come criterio politico, nella storia come luogo teologico e cristologico. Non si tratta di una chiave di lettura dell’IA solo nella direzione razionale-giuridica, ma profondamente spirituale e affettiva: desiderio, amore, due città, grazia, civiltà dell’amore. Questo è un lessico più agostiniano–francescano che neo-scolastico.

Sul piano morale l’enciclica ribadisce che il primo diritto umano è la vita, dal concepimento alla morte naturale, condannando aborto, uccisione degli innocenti ed eutanasia. Allo stesso tempo riafferma il diritto alla difesa e la dottrina della “guerra giusta”, restituendo complessità al tema della pace.

In conclusione, non siamo di fronte a un abbandono del tomismo, ma a una ricomposizione più ampia, in cui la struttura concettuale classica della Dottrina sociale viene attraversata da un respiro nuovo: più attento alla concretezza storica, più sensibile alle sfide antropologiche del presente, e capace di integrare continuità e sviluppo in una sintesi più matura.

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