Leone XIV e l’enciclica sull’IA: una svolta agostiniana e francescana nel magistero

L’enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, dedicata all’impatto antropologico dell’intelligenza artificiale, si apre segnando una svolta significativa nel magistero contemporaneo. Il Papa ci mette davanti a un’immagine che non lascia scampo: o torniamo a costruire la città di Dio, dove l’uomo ritrova il suo volto nel Verbo incarnato, oppure rischiamo una nuova torre di Babele, eretta sulla potenza tecnica e sull’illusione dell’autosufficienza. È qui che la prospettiva cristologico‑francescana illumina il cammino: in Cristo, cuore della creazione, l’umanità scopre che il vero progresso non è dominio, ma fraternità.

Questa svolta non riguarda solo il tema – inedito nella storia della Chiesa – ma anche il cambio di registro teologico che attraversa l’intero testo. Un dato colpisce subito: nelle note, Tommaso d’Aquino compare solo tre volte, mentre tra Agostino (una decina di citazioni) e le encicliche Laudato si’, Fratelli tutti e Laudate Deum (2023) si superano le trenta citazioni. È un indizio eloquente: la fonte primaria dell’enciclica non è più la tradizionale sintesi aristotelico‑tomista, ma il corpus antropologico e spirituale maturato nel pontificato di Francesco, radicato nella sensibilità epistemologica agostiniana e francescana.

Uno dei passaggi più emblematici afferma: «Siamo un desiderio, non un algoritmo» (MH, cap. 1). Questo concetto è impossibile da collocare nella tradizione tomista classica. È pura antropologia agostiniana: l’uomo come desiderium Dei, come inquietudine del cuore. È una formula che porta dentro un’antropologia del desiderio più che della pura razionalità funzionale. Un accento tipicamente agostiniano (il cuore inquieto, il desiderio come luogo della verità dell’uomo) e molto vicino alla sensibilità francescana, affettiva e relazionale. È un manifesto antropologico che richiama direttamente Agostino: l’uomo come desiderium Dei, come apertura infinita che nessun calcolo può saturare. L’enciclica non critica la tecnocrazia solo sul piano etico, ma spirituale: la riduzione dell’umano a funzione è smontata contrapponendo al paradigma dell’efficienza quello del desiderio, della relazione, della spiritualità.

Il capitolo 3 riprende la grande intuizione della Civitas Dei: «Due città, due amori, due logiche storiche». È un modo di leggere la storia che non appartiene alla scolastica, ma alla teologia della storia agostiniana. Applicata all’era dell’IA, questa categoria agostiniana diventa una chiave di discernimento: da una parte, la città della potenza algoritmica, dall’altra la città dell’amore e della fraternità. È una lettura della storia che non procede per deduzione da principi astratti, ma per discernimento spirituale, secondo la logica degli “amori che costruiscono il mondo”. L’IA è letta come “svolta epocale” che interpella la fede. E questo è un modo bonaventuriano di pensare la storia come luogo della rivelazione.

Originale è anche la risposta al transumanesimo: «Il vero ‘più che umano’ è l’uomo aperto alla grazia» (MH, cap. 3). Qui emerge la tradizione bonaventuriana: l’uomo non è una natura da potenziare tecnicamente, ma una creatura chiamata alla trasfigurazione. Il superamento dell’umano non è un progetto tecnologico, ma un evento di grazia.

Una svolta agostiniano-francescana è anche la critica alla potenza e la scelta alla mitezza francescana, dove l’IA può diventare luogo di tentazione di dominio: «La potenza senza amore genera nuove forme di schiavitù» (MH, cap. 4). Questo è il linguaggio di Fratelli tutti e di Laudato sì, dove la tecnica è giudicata non solo eticamente, ma spiritualmente, come tentazione di potenza.

Il capitolo 5 sviluppa il tema della “civiltà dell’amore” (espressione di Paolo VI), ma declinato in chiave francescana: «La civiltà dell’amore è l’unica risposta alla cultura della potenza». La critica alla tecnocrazia diventa così una critica alla logica del dominio, degli scarti, della sorveglianza. Qui si sente la forza del pensiero francescano: attenzione agli scartati, centralità della fraternità, critica alla logica del profitto.

L’enciclica Magnifica Humanitas recupera così una pluralità di voci medievali e umanistiche – Agostino, Francesco, Bonaventura, Duns Scoto – rimaste a lungo marginali. È come se la Chiesa avesse riaperto un cassetto antico per parlare al futuro. Per affrontare la rivoluzione dell’IA, non basta la metafisica della natura: serve una teologia cristologica della grazia, della relazione e della fraternità.

Pur nella svolta spirituale agostiniano-francescana, l’enciclica, comunque, mantiene la spina dorsale aristotelico-tomista della Dottrina sociale: bene comune, destinazione universale dei beni, sussidiarietà, solidarietà. Ma questi concetti costituiscono la cornice, non più il centro. Il cuore dell’enciclica è altrove: nella teologia del desiderio, nella fraternità come criterio politico, nella storia come luogo teologico e cristologico. Non si tratta di una chiave di lettura dell’IA solo nella direzione razionale-giuridica, ma profondamente spirituale e affettiva: desiderio, amore, due città, grazia, civiltà dell’amore. Questo è un lessico più agostiniano–francescano che neo-scolastico.

Sul piano morale l’enciclica ribadisce che il primo diritto umano è la vita, dal concepimento alla morte naturale, condannando aborto, uccisione degli innocenti ed eutanasia. Allo stesso tempo riafferma il diritto alla difesa e la dottrina della “guerra giusta”, restituendo complessità al tema della pace.

In conclusione, non siamo di fronte a un abbandono del tomismo, ma a una ricomposizione più ampia, in cui la struttura concettuale classica della Dottrina sociale viene attraversata da un respiro nuovo: più attento alla concretezza storica, più sensibile alle sfide antropologiche del presente, e capace di integrare continuità e sviluppo in una sintesi più matura.