Leggere le parole, comprenderne il senso: la sfida di Limpide Letture

Si può leggere una frase fino in fondo e restare senza una risposta. Il problema può trovarsi in una parola insolita, in un periodo troppo lungo o in un’informazione che il testo dà per conosciuta. Accedere alle parole e comprenderne il significato sono due passaggi distinti, entrambi necessari per studiare e scegliere con consapevolezza. Il progetto Limpide Letture affronta questa distanza attraverso l’intelligenza artificiale. Fondazione ASPHI ha dedicato al suo sviluppo e alla sperimentazione un incontro annunciato per il 18 settembre 2026 a Villa Mirabello, a Milano. Il programma prevedeva la presentazione del lavoro e un intervento sui risultati del pilota a cura di Andrea Mangiatordi, docente dell’Università di Milano-Bicocca.

Il programma non fornisce percentuali di efficacia. La pagina ufficiale del progetto permette invece di capire cosa propone lo strumento. Una modalità accompagna la lettura: l’utente seleziona una parola o un passaggio e riceve una spiegazione riferita al contesto. Un’altra produce una versione del testo con termini più comuni e frasi più semplici. Il documento originale resta disponibile per il confronto. È una differenza pratica rispetto a ricevere soltanto un riassunto. Chi legge può lavorare sul punto in cui incontra una difficoltà e tornare alla formulazione iniziale. ASPHI precisa che la piattaforma è stata pensata inizialmente per persone sorde che possono incontrare difficoltà nell’elaborazione della lingua scritta. È una condizione possibile, che non va attribuita indistintamente a tutte le persone sorde. La conoscenza della lingua e le modalità di apprendimento cambiano da individuo a individuo; ascoltare chi utilizza il servizio è indispensabile per scegliere il sostegno appropriato. Il progetto mette in relazione l’IA con competenze linguistiche e di accessibilità. Questo collegamento merita attenzione perché la chiarezza dipende da come si conserva il senso di una frase. Se un testo contiene una condizione, una data o un’eccezione, una spiegazione deve renderle comprensibili. Eliminarle potrebbe rendere la lettura più breve e la comprensione meno fedele.

Nel lavoro di semplificazione, confrontare la versione proposta con l’originale aiuta a individuare cambiamenti che richiedono una correzione. La possibilità di scegliere il passaggio da approfondire offre inoltre una prospettiva rispettosa del lettore. La difficoltà può riguardare una sola espressione, mentre il resto del documento è chiaro. In quel caso una spiegazione mirata evita di riscrivere tutto e permette alla persona di continuare il proprio percorso. Per valutarne l’utilità sarebbe interessante osservare se, dopo l’aiuto ricevuto, il lettore riesca a ricostruire il significato e a usare l’informazione. La fluidità della risposta generata non basta a dimostrarlo. Anche l’interfaccia ha un peso. Selezionare un termine, chiedere un chiarimento e passare da una versione all’altra dovrebbero essere operazioni facili da riconoscere. In un progetto per la comprensione, istruzioni oscure finirebbero per aggiungere proprio la difficoltà che si vuole affrontare. Le prove con gli utenti possono far emergere questi ostacoli e indicare dove intervenire. C’è infine una responsabilità per chi scrive il documento di partenza.

Disporre di uno strumento di aiuto dovrebbe incoraggiare una comunicazione migliore già all’origine. Un avviso scolastico chiaro permette a più persone di organizzarsi; un’informazione amministrativa ben spiegata riduce le domande nate da formulazioni ambigue. La tecnologia può accompagnare chi ha bisogno di un sostegno ulteriore, mentre l’autore resta responsabile delle parole che sceglie. Limpide Letture solleva una domanda: quanto spazio lasciamo a chi deve capire? Fermarsi su un termine, chiedere una spiegazione e riprendere la lettura sono gesti attraverso i quali una persona costruisce la propria conoscenza. Progettare un aiuto intorno a quei gesti significa rispettare il tempo dell’apprendimento e il desiderio di arrivare al senso delle cose.