Attorno alla legge di bilancio è guerra di cifre e promesse. Si discute di chi riceverà qualcosa, quasi mai di ciò che renderà possibile produrre di più, lavorare meglio, investire. A settembre 2026 il debito pubblico ha raggiunto 3.211,6 miliardi di euro. Nel 2025 valeva il 136,7% del PIL; per il 2026 si prevede il 138,1%. Gli interessi assorbiranno quest’anno ben 97 miliardi: risorse sottratte a scuole, ricerca, infrastrutture. È un’ipoteca sulla libertà delle prossime generazioni. La vera alternativa non è tra rigore e sviluppo, ma tra spesa che consuma il futuro e investimenti che lo aprono.

Intanto si moltiplicano bonus temporanei, ritocchi alle detrazioni, proroghe di agevolazioni e fondi disseminati in mille rivoli. L’opposizione denuncia le insufficienze del governo, ma propone spese senza coperture certe. E una pubblica amministrazione stratificata, fra competenze sovrapposte, procedure e centri di spesa, ostacola il controllo di dove finisca ogni euro. La tenuta dei conti pubblici è una responsabilità che coinvolge tutte le forze politiche. Al ministro dell’Economia spetta il compito di coordinare le scelte di bilancio nel quadro delle regole europee, mentre governo e Parlamento sono chiamati a valutare le priorità, le coperture e gli effetti delle misure nel tempo.

Ma gli elettori sanno che le nozze non si fanno con i fichi secchi. E guardano con inquietudine alle guerre, alle tensioni commerciali, all’insicurezza energetica: cercano una rotta, non un’altra lotteria di annunci. La storia italiana offre esempi più esigenti. Nel dopoguerra, forze politiche davvero divise seppero collaborare alla Costituzione e alla ricostruzione. Nel 1978, nel pieno dell’emergenza terroristica, la solidarietà nazionale sostenne un governo. Nel 1992, davanti alla crisi della lira e dei conti pubblici, furono assunte decisioni dolorose per scongiurare il peggio. Tutte ricordano che la gravità dei passaggi può imporre il primato dell’interesse generale. Oggi non serve cancellare le differenze, né invocare un indistinto governo di tutti. Serve un patto verificabile, su pochi impegni: ridurre stabilmente il peso del debito; misurare e tagliare la spesa improduttiva; semplificare istituzioni e procedure; concentrare gli investimenti su produttività, formazione, innovazione e lavoro. Ogni forza politica e sociale dica che cosa è pronta a cambiare, e a quale privilegio rinunciare. La responsabilità non spegne il conflitto democratico: gli restituisce dignità. Se chi guida il Paese continuerà a scambiare il consenso con l’applauso immediato, il vuoto sarà occupato da illusionisti, speculatori del disagio e avventurieri. Il coraggio, oggi, non consiste nel promettere tutto. Consiste nel dire la verità e costruire insieme ciò che ancora possiamo permetterci di sperare.