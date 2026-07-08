Le cooperative come ponti di pace contro divisioni e disuguaglianze

Ogni anno, a luglio, il mondo cooperativo richiama l’attenzione sul valore di una forma d’impresa che, ben oltre la dimensione economica, rappresenta un modello di partecipazione, responsabilità condivisa e promozione del bene comune. Il tema scelto per il 2026, “Cooperative per un mondo pacifico”, pone al centro una riflessione di straordinaria attualità. Un invito che si inserisce nel percorso della Conferenza globale dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, dedicata alla costruzione di ponti in un tempo segnato da divisioni, conflitti e profonde disuguaglianze. Parlare oggi di pace significa andare oltre la semplice assenza della guerra. La pace è un tessuto di relazioni che si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la giustizia, la solidarietà, il dialogo e la capacità di riconoscere nell’altro un fratello. È una prospettiva che richiama direttamente la Dottrina sociale della Chiesa, da sempre impegnata a promuovere un’economia che metta al centro la persona e non il profitto, la comunità e non l’individualismo.

Il mondo cooperativo offre una testimonianza concreta. Le cooperative nascono infatti dalla convinzione che sia possibile unire competenze, risorse e responsabilità per rispondere ai bisogni delle persone, specialmente di quelle più fragili. Non sono semplicemente organizzazioni produttive, ma luoghi nei quali si sperimentano partecipazione democratica, corresponsabilità e fiducia reciproca. Valori che costituiscono il fondamento di una società realmente pacifica. In un momento storico e sociale nel quale cresce la tentazione di alzare muri, alimentare contrapposizioni e difendere interessi particolari, il modello cooperativo ricorda che il futuro si costruisce insieme. Ogni socio è chiamato a contribuire secondo le proprie possibilità, condividendo responsabilità e benefici. È una logica che educa alla reciprocità e contrasta quella cultura dello scarto più volte denunciata dal magistero della Chiesa.

Il tema scelto per quest’anno richiama un’esigenza non più rinviabile: rafforzare i legami sociali. Le nostre comunità, spesso attraversate da solitudine, sfiducia e frammentazione, hanno bisogno di esperienze capaci di ricostruire relazioni autentiche. Le cooperative possono svolgere un ruolo prezioso proprio perché favoriscono l’incontro tra persone diverse, promuovono inclusione, valorizzano il lavoro e restituiscono dignità a chi rischia di restare ai margini. Lo sguardo cristiano invita inoltre a riconoscere che ogni autentico percorso di pace nasce dalla cura dell’altro. Non esiste sviluppo senza solidarietà, né crescita economica senza attenzione ai più deboli. In questa prospettiva, il cooperare non è soltanto una modalità organizzativa, ma diventa uno stile di vita, fondato sulla condivisione, sul servizio e sulla responsabilità reciproca.

Questa riflessione rappresenta dunque un’occasione per riscoprire il valore di un modello che continua a dimostrare la propria attualità. Di fronte alle sfide globali, dalle tensioni internazionali alle disuguaglianze economiche, fino alle trasformazioni del lavoro e alla crisi ambientale, le cooperative ricordano che nessuno può salvarsi da solo. La pace si costruisce attraverso gesti concreti, relazioni di fiducia e comunità capaci di prendersi cura delle persone. È questa, in fondo, la lezione più preziosa: costruire ponti anziché barriere, mettere al centro la persona e scegliere ogni giorno la via della fraternità. Un messaggio che trova piena sintonia con il Vangelo e che continua a indicare una strada credibile per edificare una società più giusta, inclusiva e realmente pacifica.