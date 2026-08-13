Le circostanze del potere e il coraggio di scegliere

«Io sono io e la mia circostanza», scriveva José Ortega y Gasset. Una formula felicissima, perché ricorda quanto sia illusorio immaginare l’uomo separato dall’ambiente che lo ha formato, dalle idee respirate, dalle relazioni costruite e persino dalle occasioni che ne hanno accompagnato l’affermazione. Vale per ciascuno di noi e, forse con maggiore evidenza, per chi fa politica.

È anche da questa prospettiva che andrebbe osservata la discussione, ormai quotidiana, sulla futura guida del cosiddetto campo largo. Elly Schlein o Giuseppe Conte? La domanda sembra riguardare semplicemente una candidatura; in realtà chiama in causa qualcosa di più profondo: la natura stessa della coalizione e le culture politiche che dovrebbero comporla.

Personalità autorevoli del centrosinistra, da Romano Prodi a Paolo Gentiloni, hanno richiamato l’opportunità che la leadership non venga affidata al capo della formazione politicamente minore. È una considerazione dotata di una sua logica. Tuttavia l’esperienza dovrebbe suggerire loro che le coalizioni non obbediscono soltanto all’aritmetica dei consensi. Contano anche le affinità maturate nel tempo, le sensibilità personali e, appunto, le circostanze nelle quali una leadership è nata.

Schlein non è giunta alla segreteria del PD come espressione naturale degli equilibri interni che per anni ne avevano governato la vita. La sua vittoria alle primarie, contro il favorito Stefano Bonaccini, fu resa possibile da una consultazione aperta non soltanto agli iscritti, ma anche a una platea assai più vasta di elettori. Si parlò allora, senza che ciò possa essere assunto come un fatto dimostrato, anche di una partecipazione significativa di simpatizzanti vicini al Movimento 5 Stelle.

Più interessante delle supposizioni resta ciò che è accaduto dopo. Il rapporto con il Movimento di Conte è diventato progressivamente essenziale nella strategia del PD e l’ipotesi di un’alleanza organica è stata coltivata con convinzione. È precisamente qui che la questione della leadership si complica. Perché, una volta riconosciuto a Conte un ruolo indispensabile nella costruzione dell’alternativa, sarà difficile negargli il diritto di concorrere alla sua guida. E Schlein potrebbe trovarsi nella singolare condizione di dover contrastare politicamente proprio colui con il quale ha maggiormente investito nella prospettiva comune.

La circostanza, dunque, ritorna. Non come destino ineluttabile, ma come forza che restringe il campo delle scelte possibili. I leader possono certamente emanciparsi dalle condizioni che li hanno favoriti; assai più difficile è farlo senza pagare un prezzo.

Qualcosa di simile accade nel centrodestra, sebbene con protagonisti e dinamiche differenti. Anche la discussione sull’inclusione o sull’esclusione di Roberto Vannacci dalla futura area di coalizione riguarda solo apparentemente una persona. Dietro vi sono culture, elettorati, identità e radicamenti che non scompaiono per decisione dei vertici. Una coalizione autenticamente plurale vive proprio della capacità di rappresentare differenze reali, non di nasconderle sotto il tappeto della convenienza.

Il punto, semmai, è capire fino a dove quelle differenze siano disposte a spingersi. La politica contemporanea abbonda di identità proclamate e assai meno di identità difese quando comportano un costo. Il richiamo alle proprie radici diventa improvvisamente più tenue quando entra in conflitto con la sicurezza di una candidatura o di un seggio parlamentare.

Vedremo, dunque, quali fiori sbocceranno e quali appassiranno nei diversi campi. Resta però una sensazione: che una parte considerevole della politica italiana dedichi energie smisurate a stabilire chi debba sedere a capotavola, mentre molto meno appassionatamente discute di ciò che dovrebbe essere servito a tavola.

Le famiglie, i salari, la pressione fiscale, la tenuta dei conti pubblici, il ruolo dell’Europa, le nuove potenze imperiali e persino quelle concentrazioni private di potere capaci ormai di condizionare Stati e democrazie meriterebbero almeno altrettanta inquietudine.

Perché le coalizioni possono cambiare, i leader passare e le convenienze rovesciarsi. Le circostanze, avrebbe ricordato Ortega, condizionano l’uomo ma gli chiedono anche di scegliere. Ed è proprio nella qualità di quella scelta che la politica smette di essere semplice amministrazione del proprio destino e torna, finalmente, a meritare il proprio nome.