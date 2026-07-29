L’amicizia come scelta civile: il primo passo verso una cultura della pace

Il 30 luglio si celebra la Giornata internazionale dell’amicizia, proclamata ufficialmente nel 2011 dall’Assemblea con la risoluzione A/RES/65/275.

L’amicizia è una delle forme più semplici e potenti di solidarietà, un “sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani in tutto il mondo”, una forza ispiratrice per la costruzione della pace e la promozione del dialogo.

L’essenza dell’amicizia è racchiusa nelle parole di Sant’Agostino: “l’amicizia non dev’essere circoscritta in limiti angusti, poiché abbraccia tutti quelli a cui sono dovuti affetto e amore, quantunque si rivolga con più propensione verso alcuni e con più esitazione verso altri. Essa si estende sino ai nemici, per i quali siamo tenuti anche a pregare. Così non c’è alcuno nel genere umano a cui non si debba amore, basato, se non sulla vicendevole affezione, almeno sulla partecipazione alla comune natura umana” (Cfr. Sant’Agostino – Lettera 130, missiva a Proba).

Il grande Padre della Chiesa affermava, inoltre, rifacendosi a Cicerone, che l’amicizia è “il perfetto accordo su tutte le cose divine e umane, accompagnato da benevolo affetto” (Cfr. Sant’Agostino – Lettera 258, missiva a Marziano).

L’amicizia “è una strada verso la pace” che “può veramente cambiare il mondo”, come ci ha ricordato il Santo Padre Leone XIV in occasione del Giubileo dei giovani.

Al fine di “respingere il paradigma della guerra”, soprattutto nel nostro tempo, attraversato da conflitti diffusi e da una globalizzazione individualista, dobbiamo tener presente che “La pace comincia da ognuno di noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri” (Cfr. discorso del Santo Padre Leone XIV Ai Rappresentanti dei Media convenuti a Roma per il Conclave (12 maggio 2025).

Del resto, come è solennemente affermato nel preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” (Cfr. OHCHR | Universal Declaration of Human Rights – Italian).

Il collegamento organico tra la dignità della persona e il riconoscimento di diritti e doveri fondamentali è magistralmente messo in luce nell’enciclica Pacem in Terris (11 aprile 1963) che propone un ordine della convivenza – anche sul piano internazionale – fondato su verità, giustizia, amore e libertà.

Il sogno di un’umanità che sappia scegliere l’amicizia sociale e la fraternità universale è il tema che si rinviene nell’enciclica Fratelli tutti (3 ottobre 2020), per addivenire a una cultura dell’incontro: una “politica migliore” capace di cercare il bene comune, percorsi di riconciliazione e un mondo che assicuri “terra, casa e lavoro a tutti”.

Con la Lettera Enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale (15 maggio 2026) si rammenta come la pace sia “una condizione del bene comune universale e un banco di prova della maturità morale dei popoli”.

È dovere di ognuno di noi adoperarsi per costruire la città della convivenza e della pace. Un impegno consapevole e articolato di ogni comunità (dalla famiglia al governo degli Stati e alle loro relazioni), denominato “civiltà dell’amore” per “tradurre la carità in strutture di giustizia, nel dare corpo istituzionale alla fraternità e nel considerare l’altro – sia esso persona o popolo – come un alleato necessario per la costruzione del bene comune”.

Papa Leone XIV, nell’Enciclica, enuclea magnificamente gli strumenti di cui dispone l’umanità per promuovere la vita umana e per affrontare i conflitti: il dialogo, la diplomazia, il perdono, e delinea come “il ricorso alla forza, alla violenza e alle armi testimonia una povertà relazionale che ha sempre conseguenze disastrose sulle popolazioni civili”.

Orbene, in questa giornata di celebrazione, è doveroso rammentare di “custodire la logica della pace con verità, sobrietà, prossimità, cura” e di sostituire, come auspicava Giorgio La Pira, al metodo della guerra il metodo della pace, ossia il metodo del negoziato, dell’incontro, della convergenza (Cfr. G. La Pira, Riflessioni sul Concilio. Discorso del Sindaco di Firenze Prof. Giorgio La Pira alle «Guides de France» (Roma, 4 settembre 1962), Firenze 1962, 6). L’unico metodo che è autenticamente umano.

Solo in questo modo potrà affermarsi una “cultura del dialogo” capace di scalzare la “cultura della potenza”; una nuova cultura in cui il dialogo e le relazioni diplomatiche diventino la via ordinaria per affrontare i conflitti.