La Vergine di Luján, cuore della devozione mariana dell’Argentina

Nel corso del suo lungo viaggio nei paesi dell’ America Latina, Papa Leone XIV, mercoledì 11 novembre, celebrerà l’eucarestia nella Basilica di Nostra Signora di Lujan, il principale santuario mariano dell’Argentina situato a circa settanta chilometri da Buoens Aires. La solenne celebrazione avrà luogo alle ore 10.00, su un grande palco allestito direttamente in Plaza Belgrano, proprio di fronte alla Basilica mariana. La vicenda della Vergine di Lujan ha inizio nel 1630, durante il periodo coloniale, quando il vasto territorio argentino, faceva ancora parte dei domini spagnoli in America. Secondo la tradizione, un proprietario terriero portoghese Antonio Farias de Sà, residente nella zona di Sumampa, nell’attuale provincia argentina dell’antica città di Santiago del Estero, desiderava costruire una cappella dedicata all’Immacolata Concezione della Vergine Maria. Per realizzare questo progetto chiese che gli fossero inviate dal Brasile due piccole immagini mariane in terracotta, raffiguranti la Madonna: una dell’Immacolata Concezione e l’altra Nostra Signora della Consolazione.

Le statuette furono imbarcate e trasportate attraverso il territorio sudamericano. Durante il viaggio, il convoglio che le trasportava giunse nei pressi del fiume Lujan, in una località chiamata Zelaya, nell’attuale provincia di Buenos Aires.

In quel periodo il porto di Buenos Aires era chiuso, perché arrivavano dal Brasile merci illegali, e per evitare controlli, il convoglio prosegue con un carro trainato da buoi.

E qui accadde qualcosa di particolare. Quando i trasportatori tentarono di riprendere il viaggio, i buoi che trainavano il carro, si fermarono e non volevano più muoversi. Nonostante vari tentativi di alleggerire il carro i buoi non vollero muoversi, solo quando viene scaricata una delle due statue della Madonna, l’Immacolata, il carro si muove, ma appena la cassetta della statua ritorna sul carro, lo stesso si blocca di nuovo.

L’episodio venne interpretato come un segno prodigioso della volontà della Vergine Maria di essere venerata proprio in quella terra.

La piccola immagine rimase nella zona del fiume Lujan, mentre l’altra proseguì il viaggio verso Sumampa.

La statuetta dell’Immacolata viene lasciata nella casa più vicina, quella di Don Rosendo Oramas, l’affidano ad un giovane schiavo di colore, Manuel che diventerà il suo sacrestano fino alla sua morte nel 1686 e verrà sepolto ai piedi della sua “Seйora Ama”, come la chiamava lui.

L’immagine originale della Vergine di Lujan è una piccola statua in terracotta, alta 38 centimetri, è vestita con i colori bianco e azzurro, che richiamano anche quelli della bandiera argentina.

La basilica santuario, fu progettata dall’architetto francese Ulderico Courtois, i lavori ebbero inizio nel 1889 e completati nel 1937.

L’ 8 maggio 1887 la Madonna di Lujan venne solennemente incoronata, con una corona benedetta da Papa Leone XIII (1878-1903) è la prima immagine mariana incoronata da un pontefice in tutta l’America, e nel 1930 Pio XI (1922-1939) la proclama Patrona dell’Argentina, dell’Uruguay e del Paraguay.

Ogni anno la prima domenica di ottobre più di un milione di giovani compie un pellegrinaggio di sessantotto chilometri a piedi da Buenos Aires a Lujan.

Per i fedeli, Maria rappresenta la madre che ascolta, accompagna e protegge. E’ la figura alla quale rivolgersi nei momenti di sofferenza, nella malattia, nella difficoltà familiari e nelle prove della vita.

La Vergine di Lujan non apparve in una grande città, né in una cattedrale prestigiosa. La sua devozione nacque lungo una strada polverosa della Pampa argentina, grazie a un semplice episodio che la tradizione popolare ha conservato per generazioni.

Come diceva un cronista del’ 700: “Non è l’argentina ad aver scelto la Madonna di Lujan. E’ la Madonna ad aver scelto di rimanere in Argentina”

Papa Leone XIV ritornerà dalla Vergine di Lujan, dopo quel 13 marzo del 2013, quando ricopriva in quel periodo la carica di Priore Generale dell’Ordine di S.Agostino.

Esiste inoltre un legame molto forte tra il pontefice e la Vergine di Lujan, in quanto Prevost è stato eletto al soglio di Pietro, l’8 maggio 2025, lo stesso identico giorno in cui si celebra proprio la solennità liturgica della Madonna patrona dell’Argentina.

Nel passato, un momento particolare vissuto dal santuario, fu quello della visita di Giovanni Paolo II, l’11 giugno del 1982 durante la guerra delle Falkland-Malvine. Il pontefice polacco, pregò davanti alla Vergine, per la pace e per le vittime del conflitto, affidando alla sua protezione il popolo argentino e tutti coloro che soffrivano per la guerra.