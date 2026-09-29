La tecnologia diventa assistiva quando rende libere le persone

Una tecnologia può essere straordinaria sulla carta e completamente inutile nella vita reale se la persona che ne avrebbe bisogno non riesce a conoscerla, provarla, acquistarla o adattarla alle proprie esigenze. È questa la contraddizione al centro del confronto europeo organizzato il 15 luglio 2026 da EASPD, l’associazione europea dei fornitori di servizi per le persone con disabilità. L’incontro, dedicato ai centri per le tecnologie assistive presenti in Europa, ha messo in evidenza esperienze innovative ma anche le difficoltà che continuano a impedire un accesso equo a strumenti capaci di migliorare autonomia, comunicazione, studio, lavoro e partecipazione sociale.

Con l’espressione “tecnologie assistive” si indicano prodotti e soluzioni molto diversi tra loro. Possono essere una sedia a rotelle elettronica, un comunicatore controllato con lo sguardo, un apparecchio acustico, una tastiera adattata, un software di ingrandimento, un lettore di schermo o un sistema domotico che consente di aprire una porta e accendere una luce attraverso la voce. Possono rientrare in questa categoria anche applicazioni apparentemente semplici, come quelle che trasformano il parlato in testo, descrivono un’immagine o aiutano una persona con difficoltà cognitive a organizzare le attività della giornata.

Il loro valore non dipende però dalla complessità tecnica, ma dalla capacità di rispondere a una necessità concreta. Una soluzione economica e ben scelta può cambiare la quotidianità molto più di un dispositivo sofisticato imposto senza ascoltare la persona. Proprio per questo i centri specializzati svolgono una funzione essenziale. Non sono semplici esposizioni di prodotti, ma luoghi nei quali professionisti con competenze differenti possono valutare le necessità, far provare più soluzioni, personalizzare gli strumenti e accompagnare la persona nel tempo.

Una tecnologia assistiva non dovrebbe essere assegnata soltanto sulla base di una diagnosi. Due persone con la stessa disabilità possono avere capacità, ambienti, lavori e obiettivi completamente diversi. Ciò che funziona per una può risultare inutile o difficile per l’altra. Servono quindi valutazioni personalizzate, la partecipazione della famiglia quando necessaria e soprattutto il coinvolgimento diretto dell’utilizzatore. La persona non deve essere un destinatario passivo di una scelta compiuta da medici, tecnici o amministrazioni, ma il principale esperto della propria vita.

In Europa, tuttavia, l’accesso a questi servizi cambia profondamente da un territorio all’altro. Alcuni Paesi dispongono di reti strutturate, procedure chiare e centri nei quali è possibile sperimentare gli ausili prima di riceverli. Altrove le persone devono affrontare liste di attesa, viaggi lunghi, informazioni frammentarie e costi difficili da sostenere. Anche all’interno dello stesso Paese possono esistere forti differenze regionali. Il risultato è che la possibilità di vivere con maggiore autonomia rischia di dipendere dal luogo di residenza, dalla capacità economica della famiglia o dalla presenza di professionisti informati. Non è raro che una persona scopra l’esistenza di uno strumento utile per caso, attraverso un’associazione, un’altra famiglia o una ricerca personale su Internet. Un sistema realmente inclusivo dovrebbe invece garantire informazione, consulenza e accesso come parte ordinaria dei servizi.

Il costo rappresenta uno degli ostacoli più evidenti, ma non è l’unico. Un ausilio può essere finanziato e restare inutilizzato perché non è stato configurato correttamente, perché manca la formazione o perché nessuno interviene quando si verifica un guasto. Un comunicatore consegnato senza insegnare alla persona e a chi le sta vicino come utilizzarlo rischia di rimanere chiuso in un armadio. Una carrozzina elettronica avanzata può perdere gran parte della propria utilità se l’abitazione, la scuola o il luogo di lavoro presentano barriere. La tecnologia, da sola, non può compensare un ambiente inaccessibile. Deve essere inserita in un progetto più ampio che comprenda assistenza, manutenzione, adattamento degli spazi e aggiornamento delle competenze.

Anche la rapidità dell’innovazione crea nuove difficoltà. Dispositivi e programmi cambiano continuamente, mentre i sistemi pubblici di valutazione e fornitura possono richiedere tempi molto lunghi. Quando un prodotto viene finalmente autorizzato, potrebbe essere già superato o non più compatibile con i sistemi utilizzati dalla persona. Gli aggiornamenti software possono migliorare uno strumento, ma anche renderlo improvvisamente inutilizzabile con una tecnologia assistiva. Per questo servono standard aperti, interoperabilità e una maggiore responsabilità dei produttori. Chi sviluppa un dispositivo destinato all’autonomia di una persona non può trattare assistenza e compatibilità come elementi secondari.

L’intelligenza artificiale sta aprendo possibilità importanti. I sistemi di riconoscimento vocale possono permettere di scrivere e controllare un computer senza usare le mani; la visione artificiale può descrivere ambienti e documenti alle persone cieche; i modelli linguistici possono semplificare testi complessi e sostenere la comunicazione. Ma anche queste soluzioni devono essere valutate con attenzione. Un errore nella descrizione di un farmaco, di un ostacolo o di un documento importante può avere conseguenze serie. Inoltre, molti strumenti richiedono connessioni continue, raccolgono dati personali o dipendono da abbonamenti che potrebbero aumentare nel tempo. La tecnologia assistiva deve quindi essere non soltanto innovativa, ma sicura, accessibile economicamente e rispettosa della privacy.

Il confronto promosso da EASPD ha ricordato che i centri specializzati possono diventare punti di collegamento tra ricerca, servizi sociali, sanità, scuole, imprese e persone con disabilità. Possono condividere esperienze, evitare acquisti sbagliati e aiutare le istituzioni a comprendere quali soluzioni producono risultati reali. Per farlo, però, devono essere presenti sul territorio, adeguatamente finanziati e capaci di collaborare tra loro. L’innovazione non può restare confinata in pochi progetti sperimentali o in strutture raggiungibili soltanto da chi possiede già molte risorse. Una tecnologia assistiva non è un lusso né un oggetto da mostrare durante una fiera. Può rappresentare la possibilità di comunicare, lavorare, studiare, uscire di casa e prendere decisioni senza dipendere continuamente da altri.

Il progresso non si misura quindi dal numero di nuovi dispositivi presentati ogni anno, ma da quante persone riescono realmente a utilizzarli. L’Europa dispone di competenze, ricerca e capacità industriali importanti. La sfida è trasformare tutto questo in un diritto concreto, affinché l’innovazione non arrivi soltanto a chi può permettersela o a chi vive vicino a un centro di eccellenza, ma anche alle persone più fragili, nei piccoli comuni, nelle famiglie con meno risorse e nei territori nei quali i servizi sono ancora insufficienti. Una tecnologia diventa davvero assistiva soltanto quando smette di essere una promessa e comincia a restituire libertà.