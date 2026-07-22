La solitudine degli anziani in estate: una sfida che riguarda tutti noi

L’estate, per alcuni, è sinonimo di vacanze, spensieratezza e tempo libero. Eppure, per molti anziani, questa stagione assume un significato completamente diverso. Le città si svuotano, i negozi abbassano le serrande, le attività rallentano e tanti familiari si allontanano per qualche settimana. Così, luoghi che per mesi sono stati animati dalla vita quotidiana si trasformano in spazi silenziosi, dove il ricordo degli anni trascorsi insieme ai propri cari rende ancora più evidente il peso della solitudine. Per molte persone anziane il periodo estivo rappresenta infatti uno dei momenti più delicati dell’anno. La riduzione delle occasioni di incontro, l’assenza temporanea di figli e nipoti e la minore presenza di servizi sul territorio possono alimentare un senso di isolamento che non riguarda soltanto la sfera emotiva, ma può avere ripercussioni concrete anche sul benessere fisico e psicologico.

In Italia gli over 60 che vivono da soli sono circa cinque milioni. Di questi, circa due milioni sperimentano una reale condizione di isolamento sociale, caratterizzata dalla scarsità o dall’assenza di rapporti significativi, mentre quasi un terzo convive con una solitudine cronica, una sofferenza interiore che può manifestarsi anche quando le relazioni esistono, ma non riescono a soddisfare il bisogno di vicinanza e condivisione. Di fronte a questi numeri non è sufficiente limitarsi alla solidarietà occasionale. Occorre costruire una vera cultura della fraternità, nella quale ogni anziano si senta riconosciuto come una persona preziosa e mai come un peso. La fraternità, richiamata più volte anche dal magistero della Chiesa, si traduce in gesti concreti: fermarsi ad ascoltare, fare una visita, condividere un pomeriggio, offrire compagnia a chi rischia di trascorrere intere giornate senza parlare con nessuno.

L’estate può allora trasformarsi in un’opportunità per promuovere nuove occasioni di incontro. I Comuni, le parrocchie, le associazioni e il mondo del volontariato potrebbero organizzare soggiorni di turismo sociale, gite di un giorno, visite culturali, passeggiate nei parchi, laboratori creativi, corsi di ginnastica dolce, momenti musicali, letture condivise e attività intergenerazionali con bambini e ragazzi. Anche l’apertura di centri estivi dedicati agli anziani, con spazi climatizzati e programmi quotidiani di socializzazione, rappresenterebbe una risposta concreta contro l’isolamento. Un ruolo fondamentale può essere svolto anche dai giovani, che attraverso esperienze di volontariato potrebbero dedicare qualche ora della settimana agli anziani del proprio quartiere, accompagnandoli a fare una passeggiata, aiutandoli nelle piccole commissioni o semplicemente condividendo una conversazione. Sono gesti semplici, ma capaci di restituire dignità, serenità e speranza.

Una società si misura anche da come sa prendersi cura delle sue persone più fragili. Gli anziani non sono il passato da custodire con nostalgia, ma una risorsa viva, portatrice di esperienza, memoria e saggezza. Favorire occasioni di socialità durante l’estate significa non soltanto contrastare la solitudine, ma costruire una comunità più umana, più solidale e più fraterna, nella quale nessuno venga lasciato indietro e ogni persona possa continuare a offrire il proprio prezioso contributo al bene comune.