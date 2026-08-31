La dignità del lavoro tra legalità, giustizia e responsabilità delle famiglie

Il lavoro non è soltanto un mezzo di sussistenza, ma un’espressione della dignità della persona, chiamata a partecipare con le proprie mani e la propria intelligenza all’opera della creazione. Riconoscere e tutelare questa dignità significa garantire condizioni di lavoro giuste: una retribuzione adeguata, la sicurezza, il riconoscimento legale del rapporto instaurato. Senza queste condizioni, la dignità stessa della persona rischia di essere ferita. Il principio di legalità nel mondo del lavoro non va inteso come un vincolo burocratico astratto, ma come una garanzia concreta di giustizia: assicura al lavoratore la copertura previdenziale, la tutela in caso di infortunio o malattia, il diritto a un salario dignitoso e la possibilità di far valere i propri diritti. Quando questo principio viene eluso, come accade nel lavoro nero, non è solo lo Stato a essere danneggiato nel mancato gettito fiscale: è la persona stessa a restare priva di protezione, esposta al ricatto e alla precarietà.

Questo fenomeno assume un volto particolarmente delicato nell’ambito del lavoro domestico e di cura, spesso svolto da donne, in molti casi migranti, che assistono anziani, bambini o persone con disabilità. È un lavoro prezioso, che tocca da vicino la vita delle famiglie e il tessuto della comunità, eppure resta troppo spesso invisibile agli occhi della legge, privo di contratto, di orari definiti, di garanzie minime. Regolarizzare un rapporto di lavoro domestico non è dunque un mero adempimento fiscale, ma un gesto che restituisce dignità a chi lavora e responsabilità a chi assume. Significa riconoscere nell’altro non una prestazione da acquistare al minor costo, ma una persona con diritti, bisogni e una storia. È un modo concreto di coniugare la carità con la giustizia, senza contrapporre le due cose: non basta essere generosi se non si è anche giusti.

Per le famiglie, spesso il lavoro nero nasce non da malafede ma da difficoltà economiche reali o da scarsa informazione sulle procedure. Per questo un approccio costruttivo, più che moralistico, può aiutare: informarsi sui contratti collettivi di categoria, valutare gli sgravi fiscali previsti per le assunzioni regolari, rivolgersi ai patronati per l’assistenza pratica. Anche le comunità parrocchiali possono avere un ruolo, offrendo formazione e accompagnamento alle famiglie e ai lavoratori. In definitiva, la legalità nel lavoro domestico non è un ostacolo alla solidarietà, ma la sua forma più matura. Come ricorda la Dottrina sociale della Chiesa, il lavoro deve sempre restare al servizio della persona e non viceversa, e ogni rapporto di lavoro giusto è chiamato a coniugare la cura per l’altro con il rispetto della sua dignità, costruendo relazioni fondate sulla fiducia reciproca e sulla giustizia condivisa.