La custodia delle risorse della terra è un gesto di cura verso gli altri

Di fronte al caldo intenso e alla sempre più diffusa scarsità d’acqua che stiamo attraversando, emerge con forza un invito a custodire con maggiore attenzione, responsabilità e rispetto le risorse che la terra ci offre. Per molto tempo la crisi climatica è stata raccontata prevalentemente attraverso i suoi volti più drammatici e visibili: alluvioni improvvise, incendi devastanti, ondate di calore che mettono a dura prova le nostre comunità.

Esiste tuttavia un’altra emergenza, silenziosa e progressiva, che rischia di condizionare profondamente anche la vita economica del nostro Paese: la disponibilità di acqua. I dati più recenti ci parlano di una risorsa idrica rinnovabile in netta contrazione rispetto sia alla media storica sia agli anni immediatamente precedenti. Non si tratta, va precisato, di una diminuzione delle piogge in senso assoluto: l’acqua continua a cadere sul nostro territorio. Ciò che è cambiato è il modo in cui le precipitazioni si distribuiscono nel tempo, concentrandosi in brevi periodi intensi e lasciando poi lunghi intervalli di siccità. Questo squilibrio genera conseguenze concrete: danni al territorio, disagi per le comunità, fenomeni di dissesto idrogeologico che si ripetono con preoccupante regolarità.

Imparare a trattenere l’acqua, a raccoglierla e conservarla quando abbonda per poterla utilizzare quando scarseggia, non è soltanto una questione tecnica o economica. È un gesto di saggezza e di cura verso ciò che ci è stato affidato. Significa prevenire le catastrofi che periodicamente colpiscono diverse aree del nostro Paese, ma significa anche riconoscere che l’acqua non è una risorsa infinita né scontata, bensì un dono che richiede gratitudine e responsabilità. In questo senso, la crisi idrica ci interpella non solo come cittadini o come operatori economici, ma come persone chiamate a custodire il Creato.

La nostra casa comune, per usare un’espressione cara al magistero recente, ha bisogno di essere abitata con delicatezza, evitando sprechi e comportamenti superficiali, e coltivando invece uno stile di vita sobrio e attento. Prendersi cura dell’acqua significa, in fondo, prendersi cura degli altri: delle generazioni future che erediteranno questa terra, delle comunità più fragili che per prime subiscono le conseguenze della scarsità idrica, dell’intero ecosistema che sostiene la vita.

È un impegno che richiede scelte concrete, nella gestione del territorio, nell’agricoltura, nei comportamenti quotidiani, ma che parte innanzitutto da un cambiamento di sguardo: imparare a vedere l’acqua non come qualcosa di dovuto, ma come una benedizione da custodire con gratitudine e responsabilità condivisa.