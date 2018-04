MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018, 00:02, IN TERRIS

La bomba fiscale

LUCA LIPPI

entre la politica cerca una maggioranza adeguata per governare, una vera e propria bomba a orologeria per le tasche dei contribuenti sta per esplodere. Parliamo della legge che regola la riforma del catasto che dovrebbe entrare in vigore proprio nell’anno in corso. Nel 2015 il catasto fabbricati è cambiato radicalmente e la riforma inserita nel Def 2017 era già stata prevista dalla delega fiscale approvata nel 2012 poi lasciata decadere dal premier Renzi per evitare l’aumento della tassazione sugli immobili. Al posto della riforma si è preferita l'abolizione dell'Imu. Nell’era Gentiloni l’articolo 2 della delega fiscale, riguardante la riforma del catasto, è stato riportato in vita e inserito nel Piano nazionale delle riforme allegandolo al Documento di economia e finanza.

I cambiamenti prevedono la modifica radicale della classificazione immobiliare. Le nuove categorie saranno: O (immobili ordinari) e S (immobili speciali). Inoltre, gli immobili residenziali del gruppo A verrebbero inclusi nelle categorie O/1 (tutti gli alloggi situati in palazzine o condomini), O/2 (abitazioni isolate e villette a schiera), O/5 (cantine e soffitte), O/6 (box auto e garage, posti auto coperti e scoperti). In estrema sintesi, la classificazione degli immobili così come la conosciamo oggi scompare: per 18 milioni di immobili residenziali le unità delle varie classi "A" saranno ricomprese nella nuova categoria O/1, la più numerosa, che contemplerà tutti gli alloggi inseriti in palazzine e condomini. A seguire, con poco meno di 17 milioni di unità, ci saranno le abitazioni isolate e le villette a schiera (categoria O/2) e i posti auto coperti e scoperti, compresi box auto e garage (O/6), mentre altri 5 milioni di unità saranno costituite da cantine e soffitte (O/5). Tutte le "leggi corollario" sono già state approvate e qualunque sia il nuovo esecutivo, è praticamente impossibile bloccare la riforma. Una grana non di poco.

L’impatto immediato si rileverà sul valore delle case nelle grandi città, inoltre sarà inevitabile un picco di aumento delle tasse a danno dei proprietari di immobili. Secondo una prima valutazione (basata su sperimentazioni della riforma effettuate su Roma e Milano) a fronte di un aumento di valore di mercato degli immobili si configura un aumento delle tasse sugli stessi ovvero Tasi e Imu.

Tuttavia, si raggiunge lo scopo di una maggiore equità laddove si elimina il grande divario tra le zone centrali e quelle periferiche delle metropoli ma non si riesce a evitare l’impennata degli impegni fiscali a sfavore dei proprietari che saranno colpiti senza alcuna distinzione, seppure in proporzioni rinnovate e meno inique.

Il valore dell’immobile lo decide il Fisco che si avvale dei dati forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare che dipende direttamente dall’Agenzia delle Entrate. I valori attribuiti a ogni singola abitazione non saranno più contestabili. I dati che consentono al Fisco di stabilire quanto vale la casa sono disponibili e pubblici, il valore di mercato congruo e anche il valore della locazione per unità di superficie in euro al metro quadro, in base a tipologia immobiliare e stato di conservazione è chiaro e non contestabile.

Secondo la puntuale rilevazione dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, il patrimonio immobiliare nella disponibilità degli italiani vale 40 miliardi di euro. Il calcolo di Irpef, Ires, imposta di registro e di bollo e cedolare secca, prodotti da questa massa di base imponibile pesa 9,1 miliardi cui vanno sommati ulteriori 9,9 miliardi di tasse legate al trasferimento (dall'iva alle imposte su successioni e donazioni, dagli oneri catastali alle imposte di registro) e 21,2 miliardi di euro di imposte a carico dei proprietari degli immobili, da Imu, a Tasi, Tari varie ed eventuali. A subire maggiormente il contraccolpo della riforma sono i proprietari di seconde case che già oggi sono particolarmente colpiti. Sempre secondo la Cgia, l'aumento del gettito prodotto da Ici, Imu e Tasi tra 2011 e 2016 è passato da poco più di un miliardo di euro a ben 11 miliardi e mezzo di euro. Elevato è stato anche l’aumento delle imposte registrato per immobili strumentali. Nello stesso periodo i proprietari di questa tipologia di immobili si sono visti più che raddoppiare il prelievo fiscale, salito da meno di 5 miliardi del 2011 (4,88 miliardi di euro) a 9,72 miliardi nel 2017.