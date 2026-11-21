Chi deve iscrivere un figlio alla mensa scolastica può avere una domanda molto semplice. L’attestazione ISEE va caricata subito o si può consegnare dopo? Se il Comune affida la prima risposta a un chatbot, la famiglia deve poter leggere il messaggio, capire da quale avviso è tratta l’informazione e trovare un recapito se il proprio caso è diverso. Il tempo risparmiato con una risposta immediata può essere perso due volte se l’assistente cita il bando dell’anno scorso e la domanda va rifatta. Il 9 novembre 2026 l’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato le linee guida sull’adozione dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione con la determinazione n. 169/2026. Il documento indica l’accessibilità tra gli ambiti in cui l’IA può migliorare i servizi. Richiama l’articolo 53 del Codice dell’amministrazione digitale, le regole vigenti e la necessità di generare contenuti accessibili fin dall’origine.

Già il 23 ottobre era entrato in vigore il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua la normativa italiana all’AI Act per i poteri delle autorità nazionali e l’uso dell’IA nella formazione. Per le decisioni sui procedimenti, l’articolo 14 della legge 132/2025 assegna all’IA un ruolo di supporto e lascia alla persona la responsabilità del provvedimento. L’articolo 50 dell’AI Act prevede, in generale, che chi interagisce direttamente con l’IA ne sia informato, salvo che sia già evidente. L’informazione deve essere accessibile e arrivare al più tardi alla prima interazione. Chi usa un lettore di schermo deve poter raggiungere la casella di testo, scrivere e accorgersi che è arrivata una risposta. Chi naviga con il riconoscimento vocale ha bisogno che il nome pronunciato corrisponda al comando mostrato sullo schermo.

Se il pulsante «Invia» è rappresentato da un’icona senza un nome riconoscibile, una persona può avere davanti a sé la soluzione a una pratica senza riuscire nemmeno a formulare la domanda. E se ogni nuova risposta sposta il cursore, rileggere la precedente può diventare un piccolo esercizio di pazienza. Per siti e applicazioni mobili della pubblica amministrazione l’accessibilità ha già un quadro di riferimento, a partire dalla legge 4/2004 e dalle linee guida AgID sugli strumenti informatici, che rimandano alla norma tecnica europea EN 301 549. Un collaudo dovrebbe seguire l’intera pratica. È possibile consultare la fonte citata dall’assistente? Il documento allegato si legge con la sintesi vocale? Una persona che ingrandisce il testo riesce ancora a vedere la risposta e il campo per proseguire? Una conversazione ben progettata può comunque condurre a un modulo difficile da compilare. C’è poi la differenza tra una risposta plausibile e una risposta verificabile. Un assistente che spiega come chiedere un’agevolazione dovrebbe indicare l’avviso in vigore, con un collegamento alla pagina pertinente. Se il Comune aggiorna una scadenza, qualcuno deve controllare quando il sistema recepisce la modifica. Conviene contare anche quante persone devono rivolgersi a un altro canale per rimediare a una risposta incompleta.

Prima di pubblicare uno sportello del genere, un’amministrazione può chiedere a persone con disabilità e a chi usa poco i servizi digitali di portare a termine pratiche comuni, senza che chi ha costruito il sistema intervenga a ogni passaggio. La prova dovrebbe comprendere anche il momento in cui serve uscire dalla conversazione e parlare con un operatore. Sapere quale ufficio risponde e in quali orari evita di ricominciare da una ricerca sul sito. E se la pratica ha una scadenza vicina, anche questa informazione fa parte del servizio. Per chi ha poco tempo o fatica a orientarsi tra i documenti di un Comune, una buona risposta in linguaggio semplice può essere un aiuto concreto. È da lì che si può misurare l’utilità dello sportello, seguendo che cosa succede dopo il primo messaggio. La famiglia ha individuato il modulo giusto? Ha ricevuto conferma dell’invio? Per una pubblica amministrazione, sono esiti più informativi del numero di conversazioni avviate.