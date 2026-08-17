Intelligenza artificiale, diritti e disabilità: perché l’inclusione parte dalle regole

L’intelligenza artificiale è già entrata nella vita quotidiana di milioni di persone, spesso senza che ce ne accorgiamo. Suggerisce cosa guardare, traduce testi, seleziona curriculum, risponde alle domande dei cittadini e può rendere più semplice l’accesso ai servizi. Ma proprio mentre questa tecnologia cresce a una velocità straordinaria, diventa necessario porsi una domanda decisiva: sarà davvero utile a tutti oppure rischierà di lasciare indietro ancora una volta le persone più fragili? Il 15 giugno l’Agenzia per l’Italia Digitale ha reso pubblico il proprio contributo alla consultazione preparatoria del primo Global Dialogue on AI Governance delle Nazioni Unite, svoltosi poi a Ginevra il 6 e 7 luglio. L’iniziativa ha riunito governi, organizzazioni internazionali, imprese, università, comunità tecnica e società civile per discutere regole e responsabilità comuni sull’intelligenza artificiale.

L’Italia, attraverso AgID, ha indicato alcune priorità precise: sistemi sicuri e affidabili, trasparenza, supervisione umana, cooperazione internazionale e un ruolo concreto delle pubbliche amministrazioni. Un sistema automatico può decidere quali candidati superano una selezione di lavoro, orientare l’accesso a un servizio pubblico o stabilire quali informazioni mostrare a una persona. Se è stato addestrato su dati incompleti o poco rappresentativi, può riprodurre discriminazioni già presenti nella società. Una persona con disabilità potrebbe essere penalizzata perché parla in modo diverso, utilizza tecnologie assistive, impiega più tempo per completare una procedura oppure non rientra nei comportamenti considerati “normali” dal sistema. Il problema non è l’intelligenza artificiale in sé, ma il modo in cui viene progettata e utilizzata. Per questo il richiamo alla supervisione umana è fondamentale. Nessuna decisione importante sulla vita di una persona dovrebbe diventare incontestabile soltanto perché è stata proposta da un algoritmo. Deve sempre esistere qualcuno in grado di spiegare il risultato, correggere un errore e assumersi la responsabilità della scelta. Essere trasparenti significa permettere ai cittadini di sapere quando stanno interagendo con un sistema automatico e come possono chiedere una revisione.

Anche l’accessibilità deve essere una condizione di partenza. Un assistente basato sull’intelligenza artificiale può offrire grandi opportunità a chi non vede, non sente o ha difficoltà motorie, cognitive o linguistiche. Può descrivere immagini, trasformare la voce in testo, semplificare documenti complessi, sostenere la comunicazione e favorire una maggiore autonomia. Tuttavia, se l’interfaccia non funziona con un lettore di schermo, se richiede gesti impossibili per alcune persone o se produce descrizioni imprecise, la stessa tecnologia che promette inclusione si trasforma in una nuova barriera. AgID richiama inoltre l’importanza di dati aperti, software open source e modelli interoperabili, affinché la capacità di innovare non resti nelle mani di pochi. Le Nazioni Unite hanno ricordato che nessun Paese può governare da solo una tecnologia capace di cambiare economie, lavoro, informazione e diritti. La sfida non consiste quindi nel rallentare l’innovazione, ma nel darle una direzione.

Servono regole comprensibili, controlli indipendenti e soprattutto la partecipazione delle persone che rischiano maggiormente di subirne gli effetti. Coinvolgere persone con disabilità, anziani, minori e cittadini con minori competenze digitali non è un gesto simbolico: è il modo più efficace per scoprire problemi che altrimenti emergerebbero soltanto dopo il lancio di un servizio. L’intelligenza artificiale potrà diventare una delle più grandi tecnologie inclusive della nostra epoca, ma non accadrà automaticamente. Dipenderà dalla qualità dei dati, dalla capacità delle istituzioni di vigilare e dalla volontà delle aziende di progettare pensando alla diversità umana. La vera innovazione non si misura soltanto dalla velocità di un sistema o dalla quantità di compiti che riesce a svolgere. Si misura anche dal numero di persone che riesce a coinvolgere, dalla libertà che restituisce e dalle barriere che elimina. Solo allora potremo dire che l’intelligenza artificiale non è stata costruita per pochi, ma davvero per tutti.