Insegnare nell’era dell’IA: il ruolo insostituibile dei docenti

La Giornata Mondiale degli Insegnanti commemora la Raccomandazione ILO/UNESCO sullo status degli insegnanti, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO, a Parigi, il 5 ottobre 1966. Tale primo riferimento internazionale, che ha fissato principi relativi ai diritti, alle responsabilità, alla formazione, al reclutamento e alle condizioni di lavoro degli insegnanti, è stato completato con la nuova Raccomandazione sulla condizione del personale docente accademico, adottata l’11 novembre 1997.

La celebrazione del 5 ottobre rappresenta un’occasione per ricordare che il diritto all’istruzione costituisce un presupposto imprescindibile per il progresso umano, culturale e sociale e per riconoscere il ruolo essenziale del personale docente nella sua effettiva realizzazione.

Nel quadro dell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, agli insegnanti è affidata una funzione di primaria rilevanza per il conseguimento dell’Obiettivo 4, volto a «garantire un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti».

La loro attività educativa e formativa contribuisce in maniera determinante al perseguimento del target 4.1, che mira a garantire che tutte le ragazze e tutti i ragazzi completino un’istruzione primaria e secondaria libera, equa e di qualità, e del target 4.5, finalizzato a eliminare le disparità nell’accesso all’istruzione e ad assicurare pari opportunità educative alle persone in condizioni di vulnerabilità.

Attraverso tale ruolo strategico, il personale docente concorre alla promozione dell’inclusione sociale, all’innalzamento dei livelli di alfabetizzazione, al contrasto della dispersione scolastica e alla riduzione delle disuguaglianze educative. L’azione educativa svolta dal personale docente costituisce, pertanto, un presupposto essenziale per una cittadinanza responsabile e consapevole, ispirata ai valori di libertà, uguaglianza e solidarietà, pilastri imprescindibili di ogni società democratica.

In un’epoca caratterizzata dalla crescente potenzialità delle tecnologie digitali, ai docenti è affidato il compito di sviluppare negli studenti capacità critiche e autonomia di giudizio, in modo da favorire un uso delle tecnologie conforme a un approccio umanocentrico. Del resto, la scuola è “il luogo in cui le nuove generazioni imparano a cercare e amare la verità, a riflettere sul senso della vita e a riconoscere la dignità di ogni persona” (Cfr. Magnifica Humanitas §110).

L’intelligenza artificiale rappresenta uno dei principali fattori di trasformazione tecnologica e sociale del nostro tempo, ma deve essere resa “discutibile, contestabile e quindi abitabile” (Cfr. Magnifica Humanitas §110); deve essere governata, senza dimenticare la personalizzazione, il fattore umano e il ruolo dei docenti.

Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “L’uso della tecnologia digitale non può avvenire nel segno dell’incoscienza dei suoi potenziali effetti che possono portare all’appiattimento, alla omologazione. Occorre adoperarsi affinché ogni ragazzo, ogni ragazza, possano costruirsi una capacità critica, una struttura della conoscenza che consenta loro di scegliere, di avere autonomia, di sentirsi non copia di altri bensì persona, dunque irripetibile, inimitabile”.

La sfida non consiste nel garantire che ogni domanda trovi una risposta immediata, bensì nel formare persone capaci di porsi domande significative, esercitare il pensiero critico e assumersi responsabilmente le proprie scelte. Un’intelligenza artificiale umanocentrica è tale solo quando rafforza l’autonomia della persona, preserva la libertà di giudizio e rimane sottoposta a una effettiva supervisione umana, nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ciascuno.

Nell’era digitale, è compito dei docenti fornire agli studenti gli strumenti “per un uso responsabile, critico e creativo” delle nuove tecnologie, attento alla qualità delle relazioni, per “non subirne passivamente l’influsso” (Cfr. Magnifica Humanitas, § 145). Orientare all’uso consapevole dell’IA implica anche “educare a decidere quando e per cosa non usarla […] educare a digiunare dall’IA e a proteggere i nostri giovani dalla promessa della macchina perfetta, da quella seduzione sottile che fa sembrare inutile il pensiero umano proprio quando è più necessario” (Cfr. Magnifica Humanitas, § 139).

Nel sessantesimo anniversario della adozione della Raccomandazione UNESCO/ILO del 1966, celebriamo il ruolo determinante della professione docente nella formazione di giovani generazioni capaci di partecipare con autonomia, spirito critico e consapevolezza alla vita democratica.

Invero, ai professionisti della formazione e dell’educazione spetta educare le giovani generazioni a riconoscere le manipolazioni, a difendere la propria dignità e a rispettare quella degli altri, anche negli ambienti digitali, ad “evitare che nel sovraccarico di informazione e nel vuoto di sapienza crescano nuove forme di disumanizzazione e di manipolazione, che – mascherandosi – spaccino lo sfruttamento per cura e la menzogna per verità” (Cfr. Santo Padre Leone XIV, Discorso ai membri dell’Advisory Board della RCS Academy ).