Inclusione scolastica: più fondi e continuità per autonomia e comunicazione

Sapere la risposta e riuscire a comunicarla sono due cose diverse. Per un alunno che ha bisogno di assistenza, partecipare alla lezione può dipendere anche dalla presenza di una persona preparata ad accompagnarlo nelle modalità di comunicazione e nell’autonomia. Il 1° ottobre 2026 il Ministero per le Disabilità ha annunciato l’intesa in Conferenza Unificata sul decreto di riparto delle risorse per questi servizi. Secondo la comunicazione ministeriale, lo stanziamento complessivo passa da 200 a 288 milioni di euro. La novità riguarda gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli alunni e degli studenti con disabilità e introduce una programmazione triennale. Per il 2027 viene indicata una garanzia di almeno l’85 per cento delle risorse assegnate nel 2026, anche qualora diminuisca il numero degli studenti con disabilità. È un elemento che può aiutare gli enti a programmare il servizio su un periodo più lungo, mentre l’effetto concreto andrà verificato nell’attuazione.

Parlare di queste risorse richiede di capire a quale lavoro sono destinate. L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è una figura distinta dall’insegnante di sostegno, come ricorda anche la ricostruzione contenuta in una sentenza della Corte costituzionale del 2023. Il suo intervento si coordina con quello delle altre figure scolastiche e riguarda bisogni che possono incidere sulle relazioni e sulla partecipazione. Confondere i ruoli rende difficile capire che cosa manchi quando un servizio non è disponibile.

La presenza di un sostegno adeguato può aiutare un ragazzo a intervenire in una discussione o a esprimere una scelta. Sono attività attraverso le quali si costruiscono anche rapporti con i compagni. Una comunicazione che richiede più tempo deve trovare spazio nella lezione; una modalità diversa di esprimersi deve poter essere riconosciuta e ascoltata. Il lavoro educativo ha bisogno di queste condizioni per coinvolgere ciascuno.

La tecnologia può offrire strumenti, purché il loro uso sia accompagnato dalle competenze necessarie. Un dispositivo che permette di comporre un messaggio deve inserirsi nelle attività della classe, essere disponibile quando serve e lasciare allo studente il tempo di usarlo. Sarebbe poco utile predisporre un canale di comunicazione e poi continuare a rivolgere ogni domanda soltanto all’adulto che accompagna l’alunno. La persona alla quale si chiede una scelta deve restare il ragazzo, attraverso la modalità che gli consente di rispondere.

Da questo punto di vista, programmare il servizio significa anche lavorare sulla continuità. Per rendere utile l’assistenza occorre conoscere le abitudini dello studente e confrontarsi con chi partecipa al suo percorso. Una maggiore prevedibilità delle risorse può favorire l’organizzazione, ma non dimostra da sola che tutte le esigenze siano coperte. Il controllo dovrà guardare alla disponibilità effettiva del servizio, alle competenze degli operatori e alla capacità di adattare il sostegno alla situazione individuale. Le famiglie dovrebbero poter conoscere tempi e riferimenti e avere un’interlocuzione comprensibile con gli enti responsabili.

Anche la scuola digitale fa parte di questa esperienza. Un materiale didattico o un’attività online dovrebbero essere progettati perché lo studente possa usarli attraverso gli strumenti a lui accessibili. L’assistenza personale può accompagnarne l’impiego, mentre chi prepara l’attività deve considerare le condizioni di partecipazione.

L’aumento annunciato a ottobre offre un margine più ampio per organizzare i servizi. Sarà importante seguirne gli effetti senza confondere la cifra stanziata con una situazione già risolta. Il cambiamento che conta si riconosce quando un alunno riesce a prendere parte a un’attività, a chiedere un chiarimento e a far arrivare agli altri quello che vuole dire. La lezione può continuare dopo avergli dato il tempo di rispondere.