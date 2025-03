Il ruolo dell’agricoltura nella sostenibilità ambientale

La sostenibilità ambientale è un concetto fondamentale nel nostro tempo, in quanto implica l’adozione di pratiche in grado non solo di rispettare l’ambiente, ma anche le generazioni future. L’agricoltura gioca un ruolo cruciale, poiché rappresenta una delle principali attività umane legate al territorio e alle risorse naturali. La sostenibilità agricola deve conciliare la produttività con la salvaguardia dell’ambiente, promuovendo un uso responsabile e integrato delle risorse naturali, senza comprometterne la capacità di rigenerazione che implica tecniche in grado di ridurre l’uso di risorse non rinnovabili, favorendo invece la conservazione della biodiversità, la qualità del suolo e l’efficienza nell’uso dell’acqua. Questo approccio tiene conto delle interconnessioni tra gli ecosistemi, la salute umana e il benessere sociale, puntando a un miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori e delle comunità rurali, in armonia con l’ambiente circostante. L’uso di pratiche agroecologiche, che abbracciano la biodiversità e i cicli naturali, rappresenta una strada promettente per raggiungere un’agricoltura più sostenibile.

Papa Francesco con l’enciclica “Laudato si‘” ha dato un contributo significativo alla riflessione sulla sostenibilità ambientale, evidenziando come l’agricoltura, se gestita in modo responsabile, possa essere una forza positiva per la terra. Il Santo Padre ha sottolineato che “la terra, nostra casa, è anche un bene comune, appartenente a tutte e a tutti”, indicando che l’umanità ha la responsabilità di prendersi cura del Creato in modo equo e giusto. L’enciclica ha denunciato i modelli di produzione agricola intensiva che danneggiano la terra e le risorse naturali, invitando invece a soluzioni che promuovano un’agricoltura ecologica e rispettosa dei ritmi naturali.

Il Pontefice ha evidenziato più volte l’importanza di un’agricoltura che non solo rispetti l’ambiente, ma che sia anche in grado di garantire la sicurezza alimentare a livello globale, affrontando le disuguaglianze e le ingiustizie che caratterizzano l’accesso alle risorse alimentari. “La crisi ambientale e quella sociale sono due facce della stessa medaglia”, affermando che l’integrazione tra sostenibilità ecologica e giustizia sociale è essenziale per il benessere globale. L’agricoltura, se sostenibile e inclusiva, può e deve essere una chiave per la salvaguardia dell’ambiente e per la costruzione di una società più giusta ed equa, come auspicato dal Santo Padre. Acli Terra, come sempre, è pronta a conferire attuazione pratica ai principi della nostra organizzazione, fortemente imperniata sui principi del cristianesimo sociale. In questo momento cruciale per l’avvenire della Terra, saremo al fianco degli agricoltori i quali, sono i primi e più fedeli guardiani della salute della nostra “Casa Comune”.