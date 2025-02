Il ruolo cruciale della Politica agricola comune

La Politica Agricola Comune, meglio conosciuta con l’acronimo PAC, rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’Unione Europea, istituita con lo scopo di sostenere il settore agricolo, garantire la sicurezza alimentare e promuovere lo sviluppo rurale. La PAC ha origini risalenti agli anni ’60, quando è stata introdotta nel contesto della Comunità Economica Europea con l’obiettivo di rispondere alle sfide economiche e sociali del periodo post-bellico. E’ stata istituita formalmente nel 1962 con la finalità di aumentare la produttività agricola, assicurare un tenore di vita equo per gli agricoltori, stabilizzare i mercati, garantire la disponibilità delle forniture e assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. Questi obiettivi sono stati perseguiti attraverso un sistema di sostegno ai prezzi e di regolamentazione del mercato. Negli anni, la PAC ha subito numerosi cambiamenti per adattarsi alle mutate esigenze economiche, sociali e ambientali dell’Europa. Le riforme successive, in particolare quelle del 1992, 2003 e 2013, hanno progressivamente orientato la PAC verso una maggiore sostenibilità ambientale e un più forte sostegno allo sviluppo rurale.

Uno dei principali sviluppi futuri della PAC riguarda la tutela della biodiversità. La programmazione per il periodo 2023-2027 pone particolare enfasi sulla sostenibilità ambientale, con misure volte a ridurre l’impatto dell’agricoltura sui cambiamenti climatici e a preservare la biodiversità. Tra le iniziative previste vi sono il sostegno all’agricoltura biologica e alle pratiche agro-ecologiche, la promozione di sistemi di produzione più sostenibili e resilienti, il finanziamento di programmi di ripristino degli habitat naturali e di conservazione delle specie. Accanto alla tutela della biodiversità, la PAC continua a prevedere misure di sostegno diretto agli agricoltori, fondamentali per garantire la redditività delle aziende agricole e la vitalità delle aree rurali. Tra queste misure, si segnalano il pagamento diretto agli agricoltori, volto a compensare le perdite di reddito e a stabilizzare il settore, il sostegno alla modernizzazione e all’innovazione delle aziende agricole, il finanziamento di servizi di consulenza e formazione per migliorare le competenze degli agricoltori.

La Politica Agricola Comune è destinata a svolgere un ruolo sempre più cruciale nella promozione della sostenibilità ambientale e nel sostegno al settore agricolo. Le sue riforme future però, saranno fondamentali per affrontare le sfide globali legate ai cambiamenti climatici, alla sicurezza alimentare e alla conservazione della biodiversità, garantendo al contempo un futuro sostenibile e prospero per gli agricoltori europei. Acli Terra, da sempre, è in prima linea per perseguire questi obiettivi sulla base dell’insegnamento racchiuso nei principi del cristianesimo sociale, posto a fondamento della nostra organizzazione. Occorre ricordare che, agricoltori, allevatori e pescatori, con il loro valoroso operato quotidiano, sono le sentinelle più attente della salute della nostra “Casa comune” e, di conseguenza, ogni sviluppo della Pac, dovrà mettere al primo posto la loro salvaguardia.