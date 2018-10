VENERDÌ 05 OTTOBRE 2018, 15:45, IN TERRIS



TRAGEDIA A LAMEZIA

Il Paese che rincorre le emergenze

Quando la natura colpisce l'Italia si scopre incapace di prevenire le tragedie

ALFREDO VACCARELLA

I

n un Paese dove l'emergenza non è normalità ma sistema, il disastro di Lamezia non stupisce. Per fermare sul nascere eventuali polemiche, diciamo subito che non c'entra il luogo: altre volte situazioni analoghe si sono verificate in altre zone della Penisola, tanto al sud quanto al nord, da Genova a Giampilieri, da Olbia a Roma e altrove.

A fronte di una quantità di piogge pure imponente - una bomba d'acqua, se vi piace l'espressione, per usare questa formula non bellissima che tanto ha preso piede negli ultimi anni - a fronte di ciò, gli effetti sul territorio sono sempre devastanti, sproporzionati. Si contano vittime, si contano danni ingentissimi, esondano torrenti, crollano ponti, le strade diventano impercorribili.

Succede ogni volta, in autunno. Le istituzioni locali e nazionali ne restano invariabilmente sorprese, si dichiara lo stato d'emergenza - appunto - per favorire quegli interventi in via d'urgenza che invece prima o poi sarà pur necessario affrontare in modo strutturale.

Il 10 settembre scorso una notizia è passata quasi in sordina. L'Ispra, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che fa capo al ministero dell'Ambiente, ha aggiornato la mappa del dissesto idrogeologico. Secondo il Rapporto, oltre 7 milioni di persone risiedono in territori vulnerabili, mentre più di un milione vive in aree soggette a pericolosità da frana elevata o molto elevata e più di 6 milioni in zone a pericolosità idraulica nello scenario medio lungo, vale a dire a rischio alluvioni per eventi che si verificano per fortuna solo ogni 100 o 200 anni.

Esistono nove regioni in cui addirittura il 100% dei comuni sono soggetti a rischio idrogeologico: come dicevamo, dal nord al sud, sono Val D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria. A queste si aggiungono l'Abruzzo, il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Sicilia e la Provincia di Trento con percentuali tra il 90% e il 100%. Oltre 3 milioni di nuclei familiari vivono in territori classificati ad alta pericolosità.

Dati spaventosi, emergenziali appunto, che le istituzioni e la stessa collettività tendono a sottovalutare, finché poi una montagna frana su un gruppo di case o un fiume o un torrente sepolti sotto un manto d'asfalto allagano una città, facendo morti e feriti.

Sono banalità, forse, va vale sempre la pena di ricordarle, quando capitano tragedie come quella di Lamezia. Finché è autunno, naturalmente. Per l'inverno, l'emergenza sarà la neve, e scopriremo di non avere spazzaneve, ricordandoci del Rigopiano, dei paesi isolati, degli elettrodotti saltati; mentre d'estate torneremo a parlare di piromani e incendi - ma senza Corpo forestale dello Stato, abolito - o magari della siccità, e allora discuteremo di acquedotti che disperdono il 70% dei liquidi trasportati. Sempre rincorrendo l'emergenza. E mai la normalità.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it