Il Mezzogiorno cresce e rilancia la sfida di uno sviluppo più equo

C’è un dato che merita di essere raccontato con la giusta attenzione, senza trionfalismi ma anche senza il timore di riconoscere un fatto positivo: secondo il Mediterranean Sustainable Development Index 2026, il Sud Italia è salito al secondo posto tra le economie più attrattive e competitive dell’area mediterranea. Non è un episodio isolato, ma la conferma di una traiettoria di crescita che si consolida anno dopo anno, sostenuta in modo determinante dagli investimenti del PNRR. Per troppo tempo si è parlato del Mezzogiorno solo attraverso la lente del divario: quello con il Nord Italia, quello con l’Europa, quello con le proprie stesse potenzialità inespresse. Oggi, senza negare che restino margini di miglioramento importanti, penso in particolare all’innovazione e alla dimensione sociale, possiamo permetterci di cambiare registro e raccontare una storia diversa: quella di un territorio che sta imparando a valorizzare ciò che ha sempre posseduto.

Il Sud Italia non parte da zero. Ha una dotazione di risorse naturali, un patrimonio storico e culturale unico al mondo, e un tessuto sociale capace di resilienza e creatività. Ciò che è mancato, spesso, non è stata la ricchezza ma la capacità di trasformarla in sviluppo strutturato. Gli investimenti in infrastrutture, dalle nuove linee ferroviarie ad alta velocità al potenziamento dei porti, fino ai grandi piani industriali che guardano al decennio 2026-2035, stanno cominciando a colmare quel divario, non con promesse ma con cantieri concreti. Questo secondo posto nella classifica mediterranea è quindi molto più di un numero: è il segnale che la direzione intrapresa è quella giusta. È la prova che quando le risorse pubbliche vengono indirizzate con visione strategica verso infrastrutture, formazione e coesione territoriale, i risultati arrivano, e arrivano in tempi che possiamo toccare con mano.

Certo, la strada è ancora lunga. L’innovazione e la dimensione sociale restano i due ambiti su cui pubblico e privato dovranno concentrare i prossimi sforzi, perché uno sviluppo che non sia solo economico ma anche maturo e stabile richiede di crescere su tutti i fronti insieme. Ma guardare a questi dati con speranza non significa ignorare le difficoltà: significa riconoscere che il Sud Italia ha finalmente iniziato a correre nella direzione giusta, e che ogni euro investito bene oggi è un mattone in più per il futuro di milioni di persone. Il Mezzogiorno non ha bisogno di essere raccontato come un problema da risolvere, ma come un potenziale da accompagnare. E questa classifica, con tutta la prudenza che i numeri richiedono, ci dice che quella scommessa comincia davvero a dare i suoi frutti.

Ma i numeri, da soli, non bastano a costruire un futuro davvero solido. Accanto alle infrastrutture e agli investimenti serve un tessuto di coesione sociale che tenga insieme le comunità e riduca le distanze tra territori e tra persone. Serve un’idea di fraternità che sappia trasformare la crescita in un bene condiviso, e non nell’ennesima occasione di nuove disuguaglianze. E serve un’economia civile, capace di mettere al centro le persone e le relazioni prima ancora dei soli indicatori economici, dove il profitto cammina insieme al bene comune. È questa la vera scommessa del Sud e lo dico da calabrese fiera della mia terra: non soltanto risalire in una classifica, ma diventare un modello di sviluppo che unisce crescita e umanità.