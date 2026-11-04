Il lavoro comincia dall’annuncio: le parole che aprono o chiudono una possibilità

Prima del curriculum c’è una lettura. Una persona trova un annuncio, cerca di capire che cosa richiede e decide se proporsi. In quel passaggio le parole possono aiutare a riconoscere un’opportunità oppure farla sembrare distante dalle proprie possibilità. Per chi ha una disabilità, un requisito formulato male può nascondere una domanda essenziale: questa azienda valuterà le mie competenze e le condizioni nelle quali posso esprimerle? AlmaLaurea ha dedicato al tema due webinar programmati per il 25 e il 30 settembre 2026, con il contributo di Fondazione ASPHI. Il primo era rivolto alle imprese e ai professionisti della selezione e riguardava la scrittura di annunci più inclusivi. Il secondo proponeva a studenti e laureati indicazioni per preparare la candidatura e affrontare il colloquio.

Nei programmi figuravano Gabriele Gamberi ed Emanuela Trevisi di ASPHI. L’accostamento delle due prospettive mette in evidenza quanto la qualità dell’incontro dipenda dalle informazioni che ciascuna parte riceve. Un annuncio efficace dovrebbe spiegare che cosa la persona dovrà fare. Una generica richiesta di piena autonomia può restare ambigua: riguarda la gestione del lavoro, gli spostamenti o l’uso di un particolare strumento? Descrivere l’attività permette al candidato di comprendere la necessità e all’impresa di interrogarsi sulle condizioni davvero rilevanti. Lo stesso vale per le modalità operative. Quando è utile una presenza in sede, sapere con quale frequenza aiuta a valutare l’organizzazione quotidiana. Il linguaggio, però, deve trovare coerenza nel percorso digitale.

Una persona può sentirsi incoraggiata dall’offerta e poi incontrare un modulo che non riesce a compilare. La candidatura richiede che ogni passaggio sia utilizzabile, dalla lettura dell’annuncio all’invio degli allegati. Un’istruzione comprensibile e la possibilità di correggere un errore sono parti del processo di selezione. Se una difficoltà tecnica blocca l’invio, il datore di lavoro rischia di non conoscere affatto una candidatura interessante. Anche il colloquio merita una progettazione attenta. Per un incontro a distanza, concordare in anticipo le esigenze di comunicazione può aiutare a scegliere strumenti e modalità adeguati. La possibilità di usare sottotitoli, di ricevere informazioni scritte o di avere il tempo necessario per rispondere dovrebbe essere considerata rispetto alla singola situazione. È un modo per rendere più attendibile il confronto sulle competenze, evitando che una modalità di interazione inadatta finisca per oscurarle. A chi si candida serve, a sua volta, uno spazio per raccontare il proprio lavoro.

La disabilità non esaurisce un profilo professionale. Chiedere esempi di attività svolte e risultati raggiunti permette di conoscere la persona attraverso esperienze pertinenti alla posizione. Il candidato dovrebbe poter spiegare come utilizza un ausilio o organizza un compito quando queste informazioni sono utili al confronto, senza sentirsi ridotto alla descrizione di una difficoltà. Le imprese possono favorire questa relazione indicando un contatto per richieste legate all’accessibilità e spiegando come si svolgerà la selezione. Sapere quali fasi sono previste rende più facile prepararsi. Permette anche di segnalare un’esigenza con sufficiente anticipo, invece di scoprirla quando il colloquio è già iniziato. La promessa contenuta nell’annuncio acquista credibilità quando il candidato riesce a usarne gli strumenti. I webinar di settembre offrono un punto di partenza per ragionare su entrambi i lati dell’incontro. Nelle selezioni successive si potrà verificare se le persone comprendano la posizione e possano presentarsi in condizioni adeguate. Un’impresa ha interesse a conoscere chi sa svolgere il lavoro; un candidato ha bisogno di capire se quel lavoro può essere una scelta per lui. Scrivere meglio l’annuncio e rendere utilizzabile la candidatura aiutano le due domande a incontrarsi.