Il grido della Terra ci chiede la conversione ecologica

Il grido della Terra, come ci ricordava l’enciclica Laudato si’, si sta facendo sentire con voce sempre più chiara: mari, laghi e città sempre più caldi, stagioni di siccità che si allungano. Non sono fenomeni isolati, ma i segni di una casa comune ferita, che ci interpella nella nostra responsabilità di custodi del creato prima ancora che di semplici abitanti. Nelle nostre città, la conversione ecologica richiesta è anzitutto una conversione di ritmo: occorre accelerare i piani di adattamento, con la stessa urgenza con cui la carità cristiana chiede di soccorrere chi è nel bisogno. Perché il cambiamento climatico, prima di essere un problema tecnico, è una questione di giustizia: sono i più poveri, i più fragili, coloro che vivono ai margini, a pagare il prezzo più alto del caldo estremo e delle alluvioni improvvise. Combattere questa povertà climatica è un dovere che nasce dalla dignità di ogni persona. A ciò si aggiunge la necessità di restituire respiro alla terra stessa, liberando il suolo dal cemento che ne soffoca il naturale ciclo dell’acqua, come un dono da custodire e non da sfruttare senza misura.

I laghi, doni preziosi affidati alla nostra cura, soffrono per un prelievo delle acque che non conosce ancora un vero discernimento comunitario. Continuiamo ad attingere per l’agricoltura, l’industria e gli usi civili senza affrontare con serietà la riduzione dei consumi. È tempo di una sobrietà responsabile, di scelte che sappiano guardare oltre il bisogno immediato per custodire ciò che è comune e non ci appartiene in via esclusiva. Anche il mare, culla di vita e di biodiversità, chiede rispetto. La minaccia più grave non riguarda solo l’ambiente in sé, ma tutto ciò che da un mare sano dipende: il lavoro, il sostentamento di intere comunità costiere, quella “economia del mare” che è anche economia di persone e di famiglie.

Città, laghi e mare ci parlano dunque con una voce sola: quella di una casa comune che ha bisogno di cura, non di indifferenza. Non è un cammino di rassegnazione, ma un’occasione di conversione e di speranza: costruire città più giuste e permeabili, custodire con sobrietà le acque interne, proteggere la vita del mare significa prendersi cura gli uni degli altri e delle generazioni che verranno. La strada è segnata; manca solo la volontà di percorrerla insieme, con la responsabilità che l’amore per il creato ci chiede.