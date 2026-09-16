Intervento

Il grido della Terra ci chiede la conversione ecologica

Di Pietro Giordani
Foto di Bhautik Patel su Unsplash

Il grido della Terra, come ci ricordava l’enciclica Laudato si’, si sta facendo sentire con voce sempre più chiara: mari, laghi e città sempre più caldi, stagioni di siccità che si allungano. Non sono fenomeni isolati, ma i segni di una casa comune ferita, che ci interpella nella nostra responsabilità di custodi del creato prima ancora che di semplici abitanti. Nelle nostre città, la conversione ecologica richiesta è anzitutto una conversione di ritmo: occorre accelerare i piani di adattamento, con la stessa urgenza con cui la carità cristiana chiede di soccorrere chi è nel bisogno. Perché il cambiamento climatico, prima di essere un problema tecnico, è una questione di giustizia: sono i più poveri, i più fragili, coloro che vivono ai margini, a pagare il prezzo più alto del caldo estremo e delle alluvioni improvvise. Combattere questa povertà climatica è un dovere che nasce dalla dignità di ogni persona. A ciò si aggiunge la necessità di restituire respiro alla terra stessa, liberando il suolo dal cemento che ne soffoca il naturale ciclo dell’acqua, come un dono da custodire e non da sfruttare senza misura.

I laghi, doni preziosi affidati alla nostra cura, soffrono per un prelievo delle acque che non conosce ancora un vero discernimento comunitario. Continuiamo ad attingere per l’agricoltura, l’industria e gli usi civili senza affrontare con serietà la riduzione dei consumi. È tempo di una sobrietà responsabile, di scelte che sappiano guardare oltre il bisogno immediato per custodire ciò che è comune e non ci appartiene in via esclusiva. Anche il mare, culla di vita e di biodiversità, chiede rispetto. La minaccia più grave non riguarda solo l’ambiente in sé, ma tutto ciò che da un mare sano dipende: il lavoro, il sostentamento di intere comunità costiere, quella “economia del mare” che è anche economia di persone e di famiglie.

Città, laghi e mare ci parlano dunque con una voce sola: quella di una casa comune che ha bisogno di cura, non di indifferenza. Non è un cammino di rassegnazione, ma un’occasione di conversione e di speranza: costruire città più giuste e permeabili, custodire con sobrietà le acque interne, proteggere la vita del mare significa prendersi cura gli uni degli altri e delle generazioni che verranno. La strada è segnata; manca solo la volontà di percorrerla insieme, con la responsabilità che l’amore per il creato ci chiede.

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